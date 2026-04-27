Τραγωδία πριν από τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια εγκατάστασης σκηνής όπου προγραμματίζεται συναυλία με τη διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, γνωστοποίησαν οι αρχές και οι οργανωτές. Για πάνω από δύο εβδομάδες, εργάτες στήνουν μία μεγάλη σκηνή στην άμμο της διάσημης παραλίας Κοπακαμπάνα, όπου το Σάββατο (2 Μαϊου) αναμένεται να συρρεύσει πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από Βραζιλιάνους και ξένους τουρίστες.

Rio de Janeiro - O funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, morreu em um acidente na tarde deste domingo (26).



Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν σε «σύστημα ανύψωσης» προτού τον απεγκλωβίσουν άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της βραζιλιάνικης πόλης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το Reuters , η ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας εργαζόταν στην συναρμολόγηση μιας σκηνής για τη υναυλία με τη Σακίρα. Ο αυτόπτης μάρτυρας Αντόνιο Μάρκος Φερέιρα ντος Σάντος, 51 ετών, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «από το πουθενά είδε ανθρώπους να τρέχουν. Και όταν κοιτάξαμε, η κατασκευή ήταν στο έδαφος».

«Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή της η εταιρεία Bonus Track, που οργανώνει τη συναυλία.«Είδαμε κόσμο να τρέχει» και «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία.

Λίγες ημέρες πριν, στις 13 Απριλίου, η αστυνομία εντόπισε και απομάκρυνε «εκρηκτικό μηχανισμό» από τον χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, ένα μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής που προκαλεί προσωρινό αποπροσανατολισμό.

Ο δήμος του Ρίο αναμένει περίπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος). Σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, 2,1 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν πέρυσι τη δωρεάν συναυλία της Λέιντι Γκάγκα, ενώ περίπου 1,6 εκατομμύριο άτομα είχαν παρευρεθεί στη συναυλία της Μαντόνα το 2024.