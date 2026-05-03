Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά
Το συμβάν έλαβε χώρα στην Τρίαδα, ενός από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που έχει έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άγνωστοι στέρησαν τη χαρά του παιχνιδιού από τους μικρούς και... μεγαλύτερους επισκέπτες μιας παιδικής χαράς σε χωριό στην Εύβοια, καθώς έκλεψαν τις κούνιες.
Το συμβάν έλαβε χώρα στην Τρίαδα, ενός από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που έχει έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας.
Η παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται στο παλιό γήπεδο της κοινότητας, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία κι έναν τόπο συνάθροισης για τα παιδιά και τους γονείς τους, ωστόσο, οι επιτήδειοι προφανώς δεν έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, κι άφησαν τα παιδιά χωρίς παιχνίδι...
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026
08:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά
08:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός
07:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα
14:35 ∙ WHAT THE FACT
Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος
14:26 ∙ WHAT THE FACT