Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά

Άγνωστοι στέρησαν τη χαρά του παιχνιδιού από τους μικρούς και... μεγαλύτερους επισκέπτες μιας παιδικής χαράς σε χωριό στην Εύβοια, καθώς έκλεψαν τις κούνιες.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Τρίαδα, ενός από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που έχει έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας.

Η παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται στο παλιό γήπεδο της κοινότητας, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία κι έναν τόπο συνάθροισης για τα παιδιά και τους γονείς τους, ωστόσο, οι επιτήδειοι προφανώς δεν έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, κι άφησαν τα παιδιά χωρίς παιχνίδι...