«Λιώνει» η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ: Το τρυφερό αφιέρωμα για τα γενέθλιά του

Η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε μια σειρά από τρυφερές αναρτήσεις για τα 51α γενέθλια του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, θυμίζοντας παράλληλα μια αστεία στιγμή από το παρελθόν, όταν ο πρώην ποδοσφαιριστής προσπάθησε να κουρευτεί μόνος του.

Ο πρώην προδοσφαιριστής έκλεισε τα 51 το Σάββατο 2 Μαΐου και γιόρτασε αρχικά με ένα πιο ιδιωτικό οικογενειακό δείπνο, μαζί με τη μητέρα του, Sandra Beckham, και άλλα συγγενικά πρόσωπα, πριν από τον κύριο εορτασμό.

Το πρωί των γενεθλίων του, η Βικτόρια έκανε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στα social media, αφιερώνοντας φωτογραφίες και μηνύματα στον γοητευτικό σύζυγό της.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε και ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που ο διεθνής σταρ του ποδοσφαίρου αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να πιάσει την ξυριστική μηχανή, επιχειρώντας να κουρευτεί μόνος του.

https://www.instagram.com/reel/DX1ZE69ILIo/

Το επικό… self haircut που έγινε viral

Στο βίντεο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίζεται πολύ κοντά στην κάμερα, χωρίς μπλούζα, κρατώντας το κεφάλι του με εμφανή αμηχανία. Η Βικτόρια τον καταγράφει, ρωτώντας τον τι ακριβώς έκανε στα μαλλιά του.

Όταν απομακρύνει το χέρι του, αποκαλύπτεται ένα… εμφανές κενό στο κεφάλι του, με τον ίδιο να εξηγεί ότι η ξυριστική μηχανή «γλίστρησε» και του αφαίρεσε περισσότερα μαλλιά απ’ όσα ήθελε.

Πάνω στο βίντεο, η Victoria έγραψε: «Χρόνια πολλά @davidbeckham!!! Ήθελα να σε γιορτάσω σήμερα μοιράζοντας μία από τις καλύτερες στιγμές σου».

Στο φόντο ακούγεται να γελά, ενώ εξηγεί ότι τα παιδιά τους — Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ — διασκέδασαν ιδιαίτερα με το αποτέλεσμα του… αυτοσχέδιου κουρέματος του πατέρα τους.

«Είσαι τα πάντα για εμάς»

Η Βικτόρια δεν έμεινε μόνο στο χιουμοριστικό στιγμιότυπο. Ανέβασε και μια σειρά από φωτογραφίες στον λογαριασμό της, συνοδεύοντάς τες με ένα τρυφερό μήνυμα:

«Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα για εμάς. Σε αγαπάμε τόσο πολύ!!!

Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδελφό και φίλο.

Στην πιο καλή και γενναιόδωρη ψυχή. Σήμερα θα σε κακομάθουμε — κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από εσένα».

https://www.instagram.com/p/DX01rzGCKbi/

Σε άλλη ανάρτηση, η πρώην Spice Girl αποθέωσε τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί σχεδόν 29 χρόνια. Δημοσίευσε φωτογραφίες του με σμόκιν, γράφοντας:

«Χρόνια πολλά, όμορφε! Σ’ αγαπώ!»

Στη συνέχεια, μοιράστηκε και πιο προσωπικές στιγμές του ζευγαριού — φωτογραφίες τους σε γιοτ, δίπλα σε εντυπωσιακές σπηλιές, από διακοπές τους — συνοδεύοντάς τες με καρδιές.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης, η Βικτόρια Μπέκαμ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η σχέση της με τον David παραμένει δυνατή — ακόμη και όταν εκείνος… πειραματίζεται με το κούρεμά του.

Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα γενέθλιά του

Με τη σειρά του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από γενέθλια του χθες και του σήμερα.

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τον Ντέιβιντ σε παιδική ηλικία να σβήνει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων του και στη δεύτερη φαίνεται ο ίδιος στο φετινό πάρτυ γενεθλίων του τη στιγμή που ετοιμάζεται να σβήσει την τούρτα-υπερπαραγωγή που του έκανε έκπληξη η σύζυγό του, Βικτόρια.

https://www.instagram.com/p/DX2cTxXCL2S/

Διαβάστε επίσης