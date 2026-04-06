Πασχαλινά «καρφιά» ανάμεσα στους Μπέκαμ: Η «απάντηση» της Νίκολα Πελτζ στην Βικτόρια

Η εντυπωσιακή ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ και το επακόλουθο ποστ της Νίκολα Πελτζ έβαλαν «φωτιά» στους χρήστες των social media

Ανθή Κουρεντζή

Η Νίκολα Πελτζ, η Βικτόρια Μπέκαμ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ / Πηγή: Gretty Images

Η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το πασχαλινά διακοσμημένο σπίτι της.

Φορώντας ριγέ ρόμπα και αυτάκια λαγού, η 51χρονη επιχειρηματίας πόζαρε ανάμεσα σε πασχαλινά καλάθια για όλα τα μέλη της οικογένειας — τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τους γιους της Ρομέο και Κρουζ, αλλά και τις συντρόφους τους, Κιμ και Τζάκι.

Κάθε καλάθι ήταν γεμάτο δώρα και σοκολατένια αυγά, ενώ στο background ξεχώριζαν μπαλόνια και μια γενικότερη εικόνα… απόλυτης οικογενειακής αρμονίας.

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια; Το δώρο του Ντέιβιντ περιλάμβανε — εκτός από πασχαλινά αυγά — και ένα αντίτυπο του «Country Life».

Η ανάρτηση «καρφί» της Νίκολα Πελτζ

Λίγες ώρες αργότερα, η Νίκολα Πελτζ έκανε τη δική της ανάρτηση — και εκεί ξεκίνησε το πραγματικό «πάρτυ» στα σχόλια.

Στο Instagram story της εμφανίστηκαν δύο πασχαλινά καλάθια, ένα μπλε και ένα ροζ, διακοσμημένα με tutu. Παρότι δεν διευκρίνισε σε ποιους ανήκουν, όλα δείχνουν πως πρόκειται για εκείνη και τον Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Και κάπως έτσι, με μια φαινομενικά αθώα ανάρτηση, δημιουργήθηκε η αίσθηση ενός σιωπηλού «αντίλογου» στο εντυπωσιακό post της Βικτόρια— μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως ένα ακόμη διακριτικό «καρφί» μέσα στην ήδη τεταμένo οικογενειακό κλίμα.

