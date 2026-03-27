Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φέρεται να περνά έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω της αποξένωσής του από τον γιο του, Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φέρεται να βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σε ψυχολογικό επίπεδο, εν μέσω της αποξένωσής του από τον γιο του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, με πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας να υποστηρίζουν πως ο πρώην ποδοσφαιριστής «δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του με το παραμικρό», καθώς η ένταση στους κόλπους της οικογένειας Μπέκαμ παραμένει έντονη.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια βρέθηκαν πριν λίγες ημέρες στο «The Courtyard Theatre» στο ανατολικό Λονδίνο μαζί με τον Ρομέο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον γιο τους Κρουζ Μπέκαμ σε μια sold out εμφάνιση.

Η εμφάνιση του Κρουζ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με το συγκρότημά του «The Breakers», περιλάμβανε και το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο —σύμφωνα με πληροφορίες— θεωρείται ότι παραπέμπει στη συνεχιζόμενη ρήξη της οικογένειας με τον Μπρούκλιν.

Cruz Beckham broke down in tears while singing and playing guitar at his London show, delivering an emotional performance of "Loneliest Boy" at the Courtyard Theatre on Tuesday.



The song—widely believed to be dedicated to his brother Brooklyn Beckham, who has seemingly distanced… pic.twitter.com/LPbs7e9nZV

— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 26, 2026



«Το τραγούδι άγγιξε ευαίσθητες χορδές»

Σύμφωνα με άτομα που βρέθηκαν στον χώρο, η συγκεκριμένη στιγμή είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο.

«Το τραγούδι άγγιξε ξεκάθαρα μια πολύ ευαίσθητη χορδή. Ήταν βαθιά συναισθηματικό και ακόμη και ο ίδιος ο Κρουζ έδειχνε σε ορισμένα σημεία να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει κάποιους στίχους χωρίς να λυγίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή.

Όπως περιγράφεται, ο Ντέιβιντ παρέμεινε διακριτικά κοντά στη Βικτόρια, έχοντας το χέρι του πάνω στο πόδι της, ενώ εκείνη κρατούσε το χέρι του Ρομέο μέχρι τη στιγμή που εκείνος άρχισε να δακρύζει. Τότε, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, η Βικτόρια τούς τράβηξε και τους δύο πιο κοντά της.

«Σε κάποια στιγμή, είχε περάσει το ένα της χέρι και γύρω από τον Ντέιβιντ, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη μέσα σε εκείνη τη στιγμή», σημείωσε η ίδια πηγή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως το κλίμα μέσα στο θέατρο άλλαξε αισθητά κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.

«Υπήρξε μια εμφανής μεταβολή σε ολόκληρη την αίθουσα. Ο κόσμος σώπασε και μπορούσες να αισθανθείς το βάρος όσων εκτυλίσσονταν. Δεν έμοιαζε με μία ακόμη μουσική εμφάνιση — έμοιαζε με κάτι εξαιρετικά προσωπικό και ωμό», ανέφερε παρευρισκόμενος.

«Ο Κρουζ το ερμήνευσε υπέροχα, αλλά ήταν επίσης ξεκάθαρο πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον. Αυτή η συναισθηματική φόρτιση πέρασε και στο κοινό. Ήταν σπαρακτικό, αλλά και πολύ δυνατό να το παρακολουθείς», πρόσθεσε.

«Ο Ντέιβιντ είναι συντετριμμένος»

Πηγές κοντά στην οικογένεια υποστηρίζουν ότι οι εικόνες από τη συναυλία αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη συναισθηματική πίεση, κυρίως για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Ο Ντέιβιντ αυτή την περίοδο δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του με το παραμικρό. Περιγράφεται ως ένας άνθρωπος εντελώς καταβεβλημένος από όσα έχουν συμβεί με τον Μπρούκλιν. Βλέποντας τον Κρουζ να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, όλα βγήκαν ξανά στην επιφάνεια», φέρεται να δήλωσε άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της οικογένειας.

Διαβάστε επίσης