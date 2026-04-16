«Σπάει» τη σιωπή της η Βικτόρια Μπέκαμ για τη ρήξη με τον Μπρούκλιν - Τα πρώτα δημόσια λόγια

Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά για πρώτη φορά δημόσια, εν μέσω της ρήξης με τον Μπρούκλιν.

Η 51χρονη επιχειρηματίας, μιλώντας στο WSJ. Magazine, αναφέρθηκε στο θέμα, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει τον γιο της.

«Νομίζω πως πάντα — αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ», δήλωσε, προσθέτοντας:

«Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούσαμε να είμαστε».

Η ίδια υπογράμμισε ότι, μετά από περισσότερα από 30 χρόνια στη δημοσιότητα, η βασική τους προτεραιότητα ήταν πάντα η προστασία της οικογένειάς τους: «Το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε ήταν να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να πω γι’ αυτό».

Η Βικτόρια είχε διατηρήσει σιωπή μετά τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει δημόσια ο Μπρούκλιν, μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι οι γονείς του, η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, καθώς και ότι διέδιδαν «αμέτρητα ψέματα».

Μεταξύ άλλων, είχε κατηγορήσει τους γονείς του ότι: επιχείρησαν «αδιάκοπα» να χαλάσουν τη σχέση του για λόγους δημοσιότητας, έδιναν προτεραιότητα στην εικόνα και τα εμπορικά deals, προσπάθησαν να τον πείσουν να υπογράψει δικαιώματα γύρω από το όνομά του πριν τον γάμο του ενώ υποστήριξε ακόμη ότι η Βικτόρια «παρενέβη» στον πρώτο χορό του γάμου του με τη Νίκολα.

