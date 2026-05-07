Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

Τζακ ποτ στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (7/5) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9,2 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 14, 15, 23, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Στην κλήρωση της Κυριακής (10/5) θα μοιράσει τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ.