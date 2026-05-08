Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (8/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 10:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘ. ΣΤΕΓΗΣ απο κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

495

Κατασκευές

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 92 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

479

Κατασκευές

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

548

Λειτουργία

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΩΝΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 103 έως κάθετο: ΙΩΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

515

Λειτουργία

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΩΝΩΝ απο κάθετο: ΤΙΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

514

Λειτουργία

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

516

Λειτουργία

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ: ΜΕΡΚΟΥΡΗ Ι. - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1633

Λειτουργία

8/5/2026 8:00:00 πμ

8/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ:ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΦΟΥΞΙΑΣ - ΓΑΖΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΙΣΤΕΚΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

432

Λειτουργία

8/5/2026 8:30:00 πμ

8/5/2026 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ

213

Λειτουργία

8/5/2026 8:30:00 πμ

8/5/2026 5:00:00 μμ

ΟΙΝΟΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΥΤΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΟΙΝΟΗ, ΧΟΙΣΡΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΥΩΝΗ, ΛΕΥΚΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΠΠΑ, ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΡΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ, ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

1406

Συντήρηση

8/5/2026 9:00:00 πμ

8/5/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

501

Λειτουργία

8/5/2026 9:00:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

497

Κατασκευές

8/5/2026 9:00:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 161 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 159 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

499

Κατασκευές

8/5/2026 9:00:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

498

Κατασκευές

8/5/2026 9:00:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΙΩΚΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΙΩΚΟΥ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 148 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

500

Κατασκευές

8/5/2026 9:30:00 πμ

8/5/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕZOYNTOΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΠΥΡ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

493

Κατασκευές

8/5/2026 11:00:00 πμ

8/5/2026 2:30:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΣΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ έως κάθετο: ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

502

Κατασκευές

8/5/2026 12:00:00 μμ

8/5/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΚΑΤΗΣ απο κάθετο: ΦΑΘΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΙΔΟΣ 20 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

545

Λειτουργία

8/5/2026 1:00:00 μμ

8/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΩΝΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΙΩΝΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΙΚΛΕΙΔΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΡΙΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

517

Λειτουργία

