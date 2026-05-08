Νύχτα θρίλερ στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά και απειλές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια μετά την έναρξη της εκεχειρίας της 7ης Απριλίου.

Η νέα ένταση σημειώθηκε την ώρα που η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να έχουν επιλυθεί τα πιο κρίσιμα ζητήματα όπως είναι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Κατηγορίες από Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, στοχοποιώντας πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ και πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπιγιά, την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB, αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές, καθώς και σε ακόμη ένα πλοίο που κινούνταν στην περιοχή.

Η Τεχεράνη υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν επιδρομές σε περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κεσμ και στις παράκτιες περιοχές Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ.

Η CENTCOM μιλά για «αμυντικά πλήγματα»

Από την πλευρά της, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα» έπειτα από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και drones, ενώ χρησιμοποίησαν και μικρά ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι κανένα αμερικανικό μέσο δεν επλήγη και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «εισερχόμενες απειλές», πλήττοντας παράλληλα ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και κέντρα διοίκησης και επιτήρησης.

Η CENTCOM τόνισε ότι «δεν επιδιώκει κλιμάκωση», αλλά παραμένει έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ήταν «χάδι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τη σημασία των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο δίκτυο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα ως ένα απλό «χάδι» (love tap), υπονοώντας ότι η ισχύς των ΗΠΑ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητη και πως η κίνηση αυτή είχε καθαρά προειδοποιητικό χαρακτήρα.

«Η κατάπαυση του πυρός ισχύει»

Παρά την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως οι διπλωματικές ισορροπίες δεν έχουν ανατραπεί.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν τα νέα πλήγματα σημαίνουν κατάρρευση της εκεχειρίας με την Τεχεράνη.

«Όχι, η εκεχειρία συνεχίζεται. Παραμένει σε ισχύ», απάντησε χαρακτηριστικά.

BREAKING: US President Donald Trump says the strikes against Iranian targets were just a "love tap" and that "the ceasefire is going. It's in effect", according to US media.



«Μεγάλη καταστροφή» για τις ιρανικές δυνάμεις μετά την επίθεση σε αμερικανικά αντιτορπιλικά

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν «μεγάλη καταστροφή» κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με αμερικανικά αντιτορπιλικά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν με επιτυχία από το Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές, παρά τα πυρά που δέχθηκαν.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πλήρως ιρανικές δυνάμεις και μικρά ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται – όπως είπε – για να αντικαταστήσουν το «αποκεφαλισμένο» ιρανικό ναυτικό.

«Βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά»

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αναχαιτίστηκαν εύκολα, ενώ drones «αποτεφρώθηκαν στον αέρα».

Νέα απειλή προς την Τεχεράνη

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει «άμεσα» σε ειρηνευτική συμφωνία.

Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, περιέγραψε την κατάρριψη των ιρανικών drones λέγοντας ότι «έπεφταν όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδες που οδηγούνται στον τάφο τους».

Η Τεχεράνη απάντησε με δικά της πλήγματα και εξαπέλυσε νέες απειλές

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της ανταπέδωσαν άμεσα, πλήττοντας αμερικανικά πολεμικά πλοία ανατολικά του Ορμούζ και νότια του λιμανιού Τσαμπαχάρ, προκαλώντας – όπως υποστηρίζει – «μεγάλες ζημιές».

Iranian state-backed news outlet Press TV has released footage showing Iranian forces launching missiles and drones against three U.S. destroyers during the recent engagement in the Strait of Hormuz.

Το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στη στρατηγικής σημασίας πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έκανε λόγο για ανταλλαγές πυρών με «εχθρικές δυνάμεις» χωρίς να τις κατονομάζει.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις επιχειρήσεις, με το πρακτορείο Tasnim να προειδοποιεί ότι εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο «τα Εμιράτα θα πληρώσουν το τίμημα».

Παρά τη νέα ένταση, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη υποστηρίζουν ότι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με τον Τραμπ να δηλώνει πως «είναι πιθανό να υπάρξει συμφωνία οποιαδήποτε ημέρα».

