Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι αμερικανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν ιρανικά πλοία και πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε παράκτιες περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του κεντρικού στρατηγείου «Χατάμ αλ-Ανμπίγια» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, την οποία μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB, οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που κινούνταν από τα παράκτια ύδατα της περιοχής Τζασκ προς το Ορμούζ, καθώς και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στο Στενό απέναντι από το λιμάνι Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ, «σε συνεργασία με ορισμένες χώρες της περιοχής», πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα σε πολιτικές περιοχές στις ακτές των περιοχών Χαμίρ, Σιρίκ και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απάντησαν άμεσα, πλήττοντας αμερικανικά πολεμικά πλοία ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και νότια του λιμανιού Τσαμπαχάρ, προκαλώντας – όπως υποστηρίζεται – «σημαντικές ζημιές».

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα δώσει «συντριπτική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους.