CENTCOM: «Αμυντικά πλήγματα» των ΗΠΑ μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» στο Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα» έπειτα από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλαπλούς πυραύλους και drones, ενώ χρησιμοποίησαν και μικρά ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων που διέπλεαν την περιοχή.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι κανένα αμερικανικό μέσο δεν επλήγη.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «εισερχόμενες απειλές» και έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.