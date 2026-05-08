Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως ένα απλό «χάδι» με προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ παρά τη νέα ένταση στο Ορμούζ.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι διπλωματικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ανατραπεί.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τη σημασία των πρόσφατων αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο δίκτυο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα ως ένα απλό «χάδι» (love tap), υπονοώντας ότι η ισχύς των ΗΠΑ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητη και πως η κίνηση αυτή είχε καθαρά προειδοποιητικό χαρακτήρα.

«Η κατάπαυση του πυρός ισχύει»

Παρά την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως οι διπλωματικές ισορροπίες δεν έχουν ανατραπεί.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν τα νέα πλήγματα σημαίνουν κατάρρευση της εκεχειρίας με την Τεχεράνη.

«Όχι, η εκεχειρία συνεχίζεται. Παραμένει σε ισχύ», απάντησε χαρακτηριστικά.

BREAKING: US President Donald Trump says the strikes against Iranian targets were just a “love tap” and that “the ceasefire is going. It’s in effect”, according to US media.



— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2026



«Μεγάλη καταστροφή» για τις ιρανικές δυνάμεις μετά την επίθεση σε αμερικανικά αντιτορπιλικά

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν «μεγάλη καταστροφή» κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με αμερικανικά αντιτορπιλικά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν με επιτυχία από το Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές, παρά τα πυρά που δέχθηκαν.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πλήρως ιρανικές δυνάμεις και μικρά ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται – όπως είπε – για να αντικαταστήσουν το «αποκεφαλισμένο» ιρανικό ναυτικό.

«Βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά»

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αναχαιτίστηκαν εύκολα, ενώ drones «αποτεφρώθηκαν στον αέρα».

Νέα απειλή προς την Τεχεράνη

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει «άμεσα» σε ειρηνευτική συμφωνία.

Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, περιέγραψε την κατάρριψη των ιρανικών drones λέγοντας ότι «έπεφταν όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδες που οδηγούνται στον τάφο τους».

