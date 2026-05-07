Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

Νέες πληροφορίες για την άγρια συμπλοκή μεταξύ των δύο συμπαικτών μέσα στα αποδυτήρια

Μίλτος Τσεκούρας

Βαλβέρδε και Τσουαμενί πανηγυρίζουν σε παλαιότερο αγώνα της Ρεαλ Μαδρίτης

  • Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε συγκρούστηκαν σφοδρά σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα ο Βαλβέρδε να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Τσουαμενί, με αποτέλεσμα σκληρά μαρκαρίσματα και καβγά στα αποδυτήρια.
  • Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη και επέβαλε αυστηρά μέτρα, απαγορεύοντας την αποχώρηση από το προπονητικό κέντρο.
  • Έχουν αρχίσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά των δύο παικτών, με πιθανές βαριές κυρώσεις όπως πρόστιμα ή προσωρινός αποκλεισμός.
  • Η κρίση θεωρείται η σοβαρότερη που έχει συμβεί στην ομάδα και προκαλεί ανησυχία για την εσωτερική συνοχή σε κρίσιμη φάση της σεζόν.
Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για το πρωτοφανές επεισόδιο ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, το οποίο προκαλεί σεισμό στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, με αφορμή το διπλό αποκλειστικό ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας MARCA, περιγράφουν το χάος που επικρατεί στις τάξεις της «Βασίλισσας». Η ένταση δεν εκτονώθηκε μετά την αρχική αψιμαχία των δύο παικτών, αλλά αντίθετα κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που ο Ουρουγουανός μέσος κατέληξε στο νοσοκομείο.

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο της άγριας σύγκρουσης μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Όλα άρχισαν το πρωί, όταν ο Βαλβέρδε αρνήθηκε επιδεικτικά να δώσει το χέρι του στον Γάλλο συμπαίκτη του. Αυτή η κίνηση ήταν η αιτία για μια προπόνηση γεμάτη εκνευρισμό. Πηγές από τα αποδυτήρια αναφέρουν ότι τα σκληρά μαρκαρίσματα ήταν συνεχή, με τον Ουρουγουανό να πηγαίνει με υπερβολική δύναμη πάνω στον Τσουαμενί. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε πλήρως με τη λήξη του προγράμματος, όταν οι δύο ποδοσφαιριστές μετέφεραν την αντιπαράθεσή τους στα αποδυτήρια.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε, χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση αρκετών μελών της ομάδας για να τους χωρίσουν. Κατά τη διάρκεια του έντονου καβγά, και όχι από κάποιο απευθείας χτύπημα του Γάλλου, ο Βαλβέρδε χτύπησε με σφοδρότητα στη γωνία ενός τραπεζιού. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί έναν πολύ σοβαρό μώλωπα και ένα βαθύ κόψιμο που επέβαλε την άμεση διακομιδή του σε κλινική.

Η επόμενη μέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Μέσα στον σύλλογο, η βιαιότητα του περιστατικού έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία, με πολλά μέλη της ομάδας να το χαρακτηρίζουν ως «το πιο σοβαρό που έχει παρατηρηθεί ποτέ στο Βαλντεμπέμπας».

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να αναζητά απεγνωσμένα τρόπους διαχείρισης της κρίσης. Η κρισιμότητα της κατάστασης προκάλεσε τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στα αποδυτήρια λίγα μόλις λεπτά μετά τη λήξη του καβγά, με την παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ. Σε μια κίνηση ενδεικτική της σοβαρότητας των στιγμών, δόθηκε ρητή εντολή να μην αποχωρήσει απολύτως κανένας από το προπονητικό κέντρο.

Παράλληλα, τα υψηλόβαθμα στελέχη έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος των δύο ποδοσφαιριστών. Οι κυρώσεις αναμένεται να είναι αυστηρές και ενδέχεται να επιφέρουν βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα ή ακόμα και τον προσωρινό αποκλεισμό τους από την ομάδα. Βασικός στόχος της διοίκησης είναι να μπει ένα οριστικό φρένο στην κλιμακούμενη ένταση που απειλεί την εσωτερική συνοχή σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν.

