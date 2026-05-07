Καζάνι που βράζει η Ρεάλ Μαδρίτης: Στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε έπειτα από καβγά με τον Τσουαμενί

Snapshot Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ορελιέν Τσουαμενί πιάστηκαν στα χέρια στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο καβγάς ξεκίνησε από προφορικές αντιπαραθέσεις και κορυφώθηκε με τη σωματική σύγκρουση στα αποδυτήρια.

Ο Βαλβέρδε τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Η διοίκηση της Ρεάλ απαγόρευσε την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις και παρενέβη άμεσα με τον διευθύνοντα σύμβουλο να διαχειρίζεται την κρίση.

Η ένταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης αυξάνεται επικίνδυνα ενόψει του ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Snapshot powered by AI

Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται να ισορροπεί η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με την ένταση να χτυπάει «κόκκινο» ελάχιστα εικοσιτετράωρα πριν από τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Πρωταγωνιστές σε ένα απίστευτο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου ήταν ο Ορελιέν Τσουαμενί και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε έναν εξαιρετικά άγριο καβγά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική «Marca», η κόντρα ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές είχε αρχίσει να υποβόσκει από την προηγούμενη ημέρα, όταν αντάλλαξαν βαριές κουβέντες κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αντί, όμως, τα πνεύματα να ηρεμήσουν, το πρωί της Πέμπτης η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η σπίθα που άναψε τη φωτιά φέρεται να ήταν η επιδεικτική άρνηση του Ουρουγουανού να δώσει το χέρι του στον Γάλλο συμπαίκτη του στο ξεκίνημα της προπόνησης.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, τα αίματα άναψαν για τα καλά. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση, σπρώχτηκαν και τελικά πιάστηκαν στα χέρια, με τον καβγά να μεταφέρεται ακόμη και στα αποδυτήρια. Το επεισόδιο ήταν τόσο βίαιο που ο Βαλβέρδε δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα, εξαιτίας του οποίου κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε την άμεση και αυστηρή παρέμβαση της διοίκησης. Με εντολή των ιθυνόντων, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις, ενώ έσπευσε άμεσα στο σημείο ο διευθύνων σύμβουλος των «μερένγκες», Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, για να διαχειριστεί την πρωτοφανή κρίση. .

Διαβάστε επίσης