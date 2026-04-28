Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ «έδειξε» Μουρίνιο για τον πάγκο της βασίλισσας σύμφωνα με το Athletic
Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ για να ηγηθεί της επόμενης ημέρας στην Ρεάλ Μαδρίτης
Snapshot
Έναν παλιό γνώριμο, ονειρεύεται για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο, «παίζει» όλο και περισσότερο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως αντικαταστάτης του Άλβαρο Αρμπελόα.
Ο Μουρίνιο φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Πέρεθ για την τεχνική ηγεσία των «Μερένγκες», με τον Πορτογάλο τεχνικό να βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες στη Μπενφίκα.
Ωστόσο, η Ρεάλ φαίνεται να εξετάζει την περίπτωσή του, σύμφωνα με το Athletic καθώς ο Πέρεθ θέλει να βάλει τέλος στη λειψυδρία των τελευταίων δύο ετών για την «βασίλισσα», η οποία μετά τη νέα γκέλα με την Μπέτις είναι εκτός διεκδίκησης και του πρωταθλήματος.
Όπως μεταφέρει το Athletic υπάρχουν διαφορετικές φωνές εντός της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς η επαναπρόσληψη του «Special One» έρχεται σε αντίθεση με την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο ως αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι στο τέλος της περασμένης σεζόν, μια διαδικασία που συντόνισε ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσεζ, αλλά για την οποία έδωσε το πράσινο φως ο Πέρεζ.
Ο Μουρίνο έκατσε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 - μετά την καταπληκτική πορεία του με την Ίντερ που έκλεισε με τρεμπλ - μέχρι και το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.