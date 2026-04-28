Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ «έδειξε» Μουρίνιο για τον πάγκο της βασίλισσας σύμφωνα με το Athletic

Η απόφαση για τον νέο προπονητή συντονίζεται από τον γενικό διευθυντή Χοσέ Άνχελ Σάντσεζ, με τελική έγκριση από τον Πέρεθ.

Έναν παλιό γνώριμο, ονειρεύεται για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο, «παίζει» όλο και περισσότερο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως αντικαταστάτης του Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Μουρίνιο φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Πέρεθ για την τεχνική ηγεσία των «Μερένγκες», με τον Πορτογάλο τεχνικό να βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες στη Μπενφίκα.

Ωστόσο, η Ρεάλ φαίνεται να εξετάζει την περίπτωσή του, σύμφωνα με το Athletic καθώς ο Πέρεθ θέλει να βάλει τέλος στη λειψυδρία των τελευταίων δύο ετών για την «βασίλισσα», η οποία μετά τη νέα γκέλα με την Μπέτις είναι εκτός διεκδίκησης και του πρωταθλήματος.

Όπως μεταφέρει το Athletic υπάρχουν διαφορετικές φωνές εντός της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς η επαναπρόσληψη του «Special One» έρχεται σε αντίθεση με την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο ως αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι στο τέλος της περασμένης σεζόν, μια διαδικασία που συντόνισε ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσεζ, αλλά για την οποία έδωσε το πράσινο φως ο Πέρεζ.

Jose Mourinho is Real Madrid president Florentino Perez’s favoured candidate to replace Alvaro Arbeloa as head coach.



Multiple sources, speaking anonymously as they did not have permission to comment, have told The Athletic that the decision on who will become Madrid’s next… pic.twitter.com/bsf8VXLT24 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 28, 2026

Ο Μουρίνο έκατσε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 - μετά την καταπληκτική πορεία του με την Ίντερ που έκλεισε με τρεμπλ - μέχρι και το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.