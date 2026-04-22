Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επένδυσε σε ομάδα κρίκετ του Μπέρμιγχαμ
Διαφορετικό «βήμα», εκτός ποδοσφαίρου, από τον Άγγλο μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποφάσισε να επενδύσει σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, αποκτώντας ποσοστό σε ομάδα κρίκετ, δαπανώντας από την προσωπική του περιουσία ένα ποσό που ξεπερνά τα 930.000 ευρώ.
Ο ταλαντούχος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης επένδυσε στην ομάδα Birmingham Phoenix, η οποία αγωνίζεται στη διοργάνωση κρίκετ “The Hundred”.
Η συνολική αξία του συλλόγου εκτιμάται στα περίπου 95 εκατ. ευρώ, με τον Μπέλιγχαμ να αποκτά το 1% των μετοχών.
Το μερίδιο που απέκτησε, προήλθε από δύο πλευρές: Το μισό από το Warwickshire County Cricket Club και το υπόλοιπο από την επενδυτική εταιρεία Knighthead Capital Management.
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παρουσία και στο ποδόσφαιρο, καθώς συνδέεται με την Μπέρμιγχαμ Σίτι, την ομάδα στην οποία ο Μπέλιγχαμ έκανε τα πρώτα του βήματα.
Ο 22άχρονος μέσος έχει έντονο «δέσιμο» με την περιοχή των West Midlands, από όπου κατάγεται, ενώ, σε νεαρή ηλικία είχε ασχοληθεί και με το κρίκετ.