Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επένδυσε σε ομάδα κρίκετ του Μπέρμιγχαμ

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποφάσισε να επενδύσει σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, αποκτώντας ποσοστό σε ομάδα κρίκετ, δαπανώντας από την προσωπική του περιουσία ένα ποσό που ξεπερνά τα 930.000 ευρώ.

Ο ταλαντούχος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης επένδυσε στην ομάδα Birmingham Phoenix, η οποία αγωνίζεται στη διοργάνωση κρίκετ “The Hundred”.

https://www.instagram.com/p/DXbFgtpiLAV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συνολική αξία του συλλόγου εκτιμάται στα περίπου 95 εκατ. ευρώ, με τον Μπέλιγχαμ να αποκτά το 1% των μετοχών.

Το μερίδιο που απέκτησε, προήλθε από δύο πλευρές: Το μισό από το Warwickshire County Cricket Club και το υπόλοιπο από την επενδυτική εταιρεία Knighthead Capital Management.

https://www.instagram.com/p/DXbh5LqDYGA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παρουσία και στο ποδόσφαιρο, καθώς συνδέεται με την Μπέρμιγχαμ Σίτι, την ομάδα στην οποία ο Μπέλιγχαμ έκανε τα πρώτα του βήματα.

Ο 22άχρονος μέσος έχει έντονο «δέσιμο» με την περιοχή των West Midlands, από όπου κατάγεται, ενώ, σε νεαρή ηλικία είχε ασχοληθεί και με το κρίκετ.