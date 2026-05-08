Ανύπαρκτος ο εξηλεκτρισμός των ταξί: Γιατί «φρενάρει» η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων

Στα 14.000 ταξί της Αττικής μόνο τα 140 είναι ηλεκτρικά

Γεώργιος Καλούμενος

Πλήρης αποτυχία χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής τις προσπάθειες εξηλεκτρισμού του ιδιαίτερα γερασμένου στόλου οχημάτων ταξί που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη αντικατάστασής του, για περιβαλλοντικούς και όχι μόνο λόγους.

Αν και έχουν δοθεί αρκετά κίνητρα στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές για να αντικαταστήσουν τα παλαιά ντιζελοκίνητα οχήματα τους με νέα ηλεκτρικά, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να τους πείσουν, καθώς εμφανίζονται ιδιαίτερα διστακτικοί να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Είναι ενδεικτικό ότι σε σύνολο 14.000 ταξί στην Αττική, υπάρχουν σήμερα μόλις 140 ηλεκτρικά που κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα και γύρω από αυτήν. Ένα από τα επιχειρήματα των οδηγών για την άρνηση τους, είναι ότι τα ηλεκτρικά ενδεχομένως να μην είναι το ίδιο πρακτικά σε μεγάλα ταξίδια που πολλές φορές καλούνται να κάνουν για την μετακίνηση ξένων τουριστών από την Αθήνα προς περιοχές όπως η Ολυμπία, οι Δελφοί κλπ.

Επιπλέον οι επαγγελματίες ταξί, επικαλούνται το υψηλό κόστος, την έλλειψη υποδομών αλλά και οικονομικών κινήτρων.

Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς ο εξηλεκτρισμός των μετακινήσεων είναι ευρωπαϊκή οδηγία σύμφωνα με την οποία τα ταξί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως το 2030, ενώ από 1.1.2026 οποιαδήποτε νέα ταξινόμηση γίνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αφορά σε οχήματα μηδενικών ρύπων.

Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από τη διοίκηση του Zap Taxi Club μίας πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από τη SirecEnergy, σε συνεργασία με την Εθνική Leasing και τη Freenow και προσφέρει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα απόκτησης ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος με leasing. Στόχος είναι η μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση με οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Πρόκειται και μια επένδυση της τάξης των 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η συνολική επένδυση να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τους σταθμούς σε 8-10 προς το Περιστέρι και το κέντρο αλλά και τα νότια προάστια.

Τι είναι το Zap Taxi Club

Το Zap Taxi Club αναπτύσσει ένα προηγμένο δίκτυο ταχυφορτιστών εντός της Αττικής, με 60 φορτιστές σε 10 κεντρικά σημεία, το οποίο προορίζεται για αποκλειστική χρήση από νέα ηλεκτρικά ταξί. Σήμερα λειτουργούν 4 σταθμοί και 30 σημεία ταχυφόρτισης στο Αεροδρόμιο Αθηνών, το ΟΑΚΑ, την Πύλη Ε11 του ΟΛΠ και τα Village στον Ρέντη.

Οι σταθμοί φόρτισης είναι εξοπλισμένοι με προηγμένους ταχυφορτιστές με ενσωματωμένη μπαταρία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και επιχειρησιακή συνέχεια. Ενδεικτικά, ένα ηλεκτρικό ταξί για να καλύψει την ημερήσια ενεργειακή του ανάγκη, ικανή να καλύψει διαδρομές 250 έως 300 χιλιομέτρων, χρειάζεται μόλις 25 λεπτά φόρτισης.

H Εθνική Leasing προσφέρει 4ετές ή 5ετές leasing σε ιδιοκτήτες ταξί, με πλήρη κάλυψη συντήρησης οχήματος, ασφάλιση και την ενέργεια που χρειάζεται για 250Km/ημέρα.

Το μηνιαίο κόστος για τον οδηγό ξεκινάει από τα 1.400 ευρώ συν ΦΠΑ (κόστος απόκτησης αυτοκινήτου, συντήρηση, ασφάλεια κ.λπ.) και μπορεί να φτάσει τα 1.750 ευρώ, ενώ στο τέλος της μισθωτικής περιόδου υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης του οχήματος

Η Freenow εντάσσει στην πλατφόρμα της όλα τα μέλη του ZAP Taxi Club, προωθώντας τον συγκεκριμένο στόλο και διευκολύνοντας την πρόσβαση του επιβατικού κοινού της Αθήνας στα ηλεκτρικά ταξί.

