O Μητσοτάκης σβήνει τη φωτιά της γκρίνιας στη ΝΔ – Μήνυμα ενότητας μετά τα «καρφιά»

Μετά από έξι ώρες συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Βουλή: «Τελικά δεν γίναμε… Κούγκι» είπε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για το αν «αγαπήθηκε τελικά το επιτελικό κράτος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Το επιτελικό είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο». Μετά από εβδομάδες εσωτερικής συζήτησης, παρασκηνίου και έντονων σχολίων για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τη σχέση υπουργών – βουλευτών, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέα Δημοκρατία εξελίχθηκε τελικά σε μια μαραθώνια πολιτική διαδικασία έξι ωρών, με δεκάδες τοποθετήσεις αλλά χωρίς ανοιχτή σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τον λόγο έλαβαν συνολικά 43 βουλευτές, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος του προβληματισμού αλλά και την ανάγκη των στελεχών να εκφράσουν ανησυχίες για τη λειτουργία της κυβέρνησης, τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και την πολιτική στρατηγική της επόμενης περιόδου. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έκανε λόγο για μια «πολύ γόνιμη συζήτηση», υποστηρίζοντας ότι διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν θυελλώδη συνεδρίαση και ακραίες αντιπαραθέσεις.

Το πολιτικό θερμόμετρο στη χθεσινή συνεδρίαση είχε ήδη ανέβει από τις παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές για υπουργούς που αποφεύγουν τις δημόσιες μάχες, εμφανίζονται μόνο σε «προστατευμένο περιβάλλον» και απουσιάζουν από κομματικές διαδικασίες.

Παρότι δεν κατονόμασε κανέναν, οι περισσότεροι βουλευτές θεώρησαν ότι οι αναφορές στόχευαν ευθέως τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση λόγω ταξιδιού στην Πορτογαλία. Η φράση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «κάποιος υπουργός θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μη μιλήσει» συζητήθηκε έντονα στους διαδρόμους της Βουλής, ενώ αρκετοί βουλευτές θεώρησαν ότι επιχειρήθηκε μετατόπιση της εσωτερικής γκρίνιας προς συγκεκριμένους υπουργούς που διατηρούν πιο αυτόνομη πολιτική παρουσία.

Μητσοτάκης: «Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν να τσακωθούμε»

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους και να επαναφέρει το μήνυμα της κομματικής ενότητας.

«Χαίρομαι γιατί διαψεύστηκαν όλοι όσοι περίμεναν ότι θα είμαστε εδώ πέντε ώρες και θα τσακωνόμασταν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ουσιαστικές και ευπρεπείς τοποθετήσεις». Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δυνατότητα διατύπωσης κριτικής μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί στοιχείο υγιούς λειτουργίας και όχι ένδειξη εσωτερικής κρίσης. Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος απέκτησε η αναφορά του πρωθυπουργού στην ανάγκη ενεργότερης υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου από όλα τα στελέχη.

«Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο», σημείωσε, υιοθετώντας ουσιαστικά μέρος της προβληματικής που είχε θέσει νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπουργοί και στελέχη οφείλουν να βγαίνουν δημόσια, να υποστηρίζουν δύσκολες πολιτικές επιλογές και να μην αποφεύγουν τις πολιτικές συγκρούσεις όταν το κλίμα γίνεται πιο απαιτητικό. «Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης προς το εσωτερικό της παράταξης.

Ο ρόλος του βουλευτή και το επιτελικό κράτος

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε και ο ρόλος του βουλευτή στη λειτουργία της κυβέρνησης και του κράτους. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν εύλογοι προβληματισμοί γύρω από τη συμμετοχή εξωκοινοβουλευτικών στελεχών σε κυβερνητικές θέσεις, σημειώνοντας όμως ότι σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία ο βασικός κορμός της κυβέρνησης θα συνεχίσει να προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στο εκλογικό σύστημα αλλά και συζήτησης για ζητήματα ασυμβίβαστου, υπογραμμίζοντας πάντως ότι πρόκειται για σύνθετα θέματα χωρίς εύκολες απαντήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε έντονα το μοντέλο του επιτελικού κράτους, χαρακτηρίζοντάς το «κατάκτηση» της κυβέρνησης. Όπως είπε, παρά τις επιμέρους δυσλειτουργίες, το σύστημα συντονισμού και παρακολούθησης κυβερνητικού έργου αποτελεί βασικό εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης και απάντηση σε όσους επιχειρούν να το αμφισβητήσουν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αναφορά αυτή θεωρήθηκε απάντηση στις εσωκομματικές επικρίσεις που ακούστηκαν για υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της ΚΟ τον Ιούλιο, με αντικείμενο και τις προτάσεις ενόψει της ΔΕΘ. Για τον ρόλο του βουλευτή, τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία του με τη δημόσια διοίκηση, με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας.

Η οικονομία στο επίκεντρο και η τρίτη συνεχόμενη νίκη

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην οικονομία, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος ζωής παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης και μίλησε για μια «σιωπηλή πλειοψηφία» πολιτών που ταυτίζει το μέλλον της με την πολιτική σταθερότητα που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επόμενη εκλογική μάχη θα κριθεί κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στρατηγικό στόχο μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική επικράτηση για τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. «Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει», ανέφερε, καλώντας βουλευτές και υπουργούς να κινηθούν με ενιαία γραμμή και κοινό πολιτικό στόχο ενόψει της επόμενης περιόδου.

«Γαλάζια» καρφιά με ονοματεπώνυμα στην ΚΟ της ΝΔ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα»

Τον τόνο έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε ευθείες αιχμές για υπουργούς που –όπως είπε– αποφεύγουν τις δύσκολες δημόσιες μάχες και εμφανίζονται μόνο σε «προστατευμένο περιβάλλον».

Ο υπουργός Υγείας μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών:

εκείνους που δεν μιλούν καθόλου,

όσους μιλούν για τα πάντα,

και εκείνους που εμφανίζονται μόνο με αυστηρά προκαθορισμένη ατζέντα.

«Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα, θα ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η φράση του ότι «κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν» θεωρήθηκε από πολλούς σαφής αναφορά προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Γιάννης Οικονόμου: Αιχμές για τα κουτάκια του Σκέρτσου

Ο Γιάννης Οικονόμου κινήθηκε σε πιο θεσμικό αλλά εξίσου αιχμηρό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των βουλευτών και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ κυβέρνησης και Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρίαση, ο Οικονόμου υποστήριξε ότι το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της πολιτικής παρουσίας και του ρόλου των εκλεγμένων βουλευτών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο δημιουργεί αποστάσεις με την κοινοβουλευτική βάση.

Η παρέμβασή του ερμηνεύθηκε ως έμμεση πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου για μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών στη διαμόρφωση πολιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μόνο με κουτάκια», δήλωση που κατά πολλούς θεωρείται ως έμμεση αιχμή κατά του κ. Άκη Σκέρτσου καθώς είναι γνωστό ότι στο γαλάζιο οικοσύστημα εδώ και χρόνια του αποδίδουν τον χαρακτηρισμό «ο εξελάκιας» ή «ο κουτάκιας» λόγω του συντονισμού του κυβερνητικού έργου με τους περίφημους μπλε φακέλους.

Ο κ. Οικονόμου έθεσε και ζήτημα ιδεολογικής ταυτότητας της ΝΔ σημειώνοντας ότι «Είμαστε και λαϊκοί και φιλελεύθεροι», σε ό,τι αφορά στον ιδεολογικό χαρακτήρα της ΝΔ. Έκανε μάλιστα λόγο για προβλήματα με το χρηματιστήριο ενέργειας και λάθη στην αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών και υπογράμμισε ότι δυστυχώς δεν διαχέεται η ανάπτυξη στην κοινωνία παρά την όποια παραγωγή πλούτου.

Μπουκώρος: «Χαρτοπαίγνιο με σημαδεμένες κάρτες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος έθεσε ευθέως θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Ο Μπουκώρος υποστήριξε ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές κρίνονται καθημερινά από την κοινωνία και τη Βουλή, ενώ οι εξωκοινοβουλευτικοί διαθέτουν μεγαλύτερη πολιτική άνεση και λιγότερο άμεσο έλεγχο.

Η φράση του περί «χαρτοπαιγνίου με σημαδεμένες κάρτες» ήταν από τις πιο συζητημένες της συνεδρίασης, ενώ αρκετοί βουλευτές συνέδεσαν τις αναφορές του με τον πρώην υφυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος συμμετείχε αρχικά στην κυβέρνηση ως εξωκοινοβουλευτικός και στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής στη Μαγνησία.

Βλάχος: Προβληματισμός για τη σχέση κυβέρνησης – κοινωνίας

Ο Γιώργος Βλάχος φέρεται να έδωσε έμφαση στη σχέση κυβέρνησης και κοινωνίας, προειδοποιώντας ότι η κυβερνητική εικόνα χρειάζεται μεγαλύτερη επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών και λιγότερη αίσθηση πολιτικής «απόστασης». Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρίαση, υπήρξαν παρεμβάσεις που ζητούσαν καλύτερη πολιτική επικοινωνία και μεγαλύτερη παρουσία υπουργών και κυβερνητικών στελεχών στην κοινωνία και στη Βουλή.

Θεοδωρικάκος και Μαρκόπουλος: Αιχμές για “απόντες” και “αμετακίνητους”

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους απουσιάζουν από κρίσιμες διαδικασίες, σημειώνοντας ότι «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους». Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος άφησε αιχμές για υπουργούς που είναι «χρόνια αμετακίνητοι» και –όπως είπε– ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους εικόνα παρά για τη συλλογική λειτουργία της παράταξης.

Βορίδης για Κοβέσι: «Είναι ακτιβίστρια»

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά της Λάουρα Κοβέσι, ενώ έσπευσε να υπερασπιστεί το επιτελικό κράτος.

«Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή. Αμφισβήτηση που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως, της κ. Κοβεσι», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Η αμφισβήτηση του βουλευτικού ρόλου δεν έρχεται από το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι κατάκτηση που θα μείνει και μετά από εμάς. Είναι οι τακτικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, είναι ο κυβερνητικός προγραμματισμός, είναι η γραμματεία συντονισμού, η γραμματεία νομικών και κοινοβουλευτικών θεμάτων, οι υπηρεσιακοί γραμματείς, τα επιτελικά στελέχη, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, μεγάλες και κρίσιμες διοικητικές κατακτήσεις».

Χαρακτήρισε δε σωστή την απόφαση να κατέλθουν υποψήφιοι οι βουλευτές που βρίσκονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας πως «αδίκως κατηγορούνται», και συνέχισε: «Σωστό να αναθεωρηθεί το άρθρο 60 και να θωρακιστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και πρέπει πια να τεθεί τέλος την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής».

Κάλυψη Μητσοτάκη σε Γιόγιακα για το συμβάν με τον Ταχιάο

Κατά τα άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλυψε τον βουλευτή Βασίλη Γιόγιακα, για την αντιπαράθεση που είχε προ ημερών με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο κ. Γιόγιακας, λαμβάνοντας το λόγο έκανε αναφορά στο εν λόγω συμβάν και σημείωσε πως «είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω».

Σε αυτό σημείο λοιπόν, παρενέβη ο πρωθυπουργός και σχολίασε τα εξής: «Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό».

Διαβάστε επίσης