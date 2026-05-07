Στη Βουλή η διάταξη για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα

Snapshot Κατατίθεται στη Βουλή διάταξη για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Η διάταξη προβλέπει προσθήκη νέου άρθρου 32Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις αξιόποινες πράξεις βουλευτών.

Οι υποθέσεις πλημμελημάτων εισάγονται άμεσα προς εκδίκαση και προσδιορίζονται εντός τριών μηνών από την εισαγωγή.

Η ανάκριση και εκδίκαση κακουργημάτων ολοκληρώνονται υποχρεωτικά σε μισό χρόνο από τις συνήθεις προθεσμίες και εκδικάζονται εντός τριών μηνών από το παραπεμπτικό βούλευμα.

Η εκδίκαση των υποθέσεων πολιτικών προσώπων γίνεται με απόλυτη προτεραιότητα. Snapshot powered by AI

Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται έως αύριο η διάταξη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, με στόχο την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εκκαθάρισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης προβλέπει την προσθήκη νέου άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:

Άρθρο 32Α – Ανάκριση και Εκδίκαση Αξιόποινων Πράξεων Βουλευτών

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί από τη Βουλή η απαιτούμενη άδεια δίωξης, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:

για τα πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την επιφύλαξη της περ. δ’ του άρθρου 110, και προσδιορίζεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,

για τα κακουργήματα, η ανάκριση διενεργείται και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28, εντός του ημίσεως των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 248. Η δε εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκδίκασή της πραγματοποιούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.