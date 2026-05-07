Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη

Συναγερμός σήμανε στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στη διώρυγα, σε σημείο όπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν υπάρχει επαρκής περίφραξη.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Όπως ανέφερε στο Newsbomb ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Κορινθίας, Χρήστος Βλαχόπανος, πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές βλέποντας τη νεαρή να βρίσκεται στην άκρη και να ετοιμάζεται να πέσει.

«Όταν φτάσαμε, είχε ήδη πέσει», περιγράφει ο κ. Βλαχόπανος, εξηγώντας πως οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο παρέμειναν σε διαρκή επικοινωνία μαζί της, δίνοντάς της κουράγιο και οδηγίες. Στο σημείο κατευθυνόταν και το Λιμενικό, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η εξέλιξη του περιστατικού ήταν ταχύτατη. Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέσα στο νερό, ενώ οι αστυνομικοί συνέχισαν να την καθοδηγούν μέχρι να ανασυρθεί.

«Ήταν θαύμα που έζησε»

«Ήταν θαύμα που έζησε η κοπέλα», σημειώνει ο κ. Βλαχόπανος, επισημαίνοντας το μεγάλο ύψος από το οποίο έπεσε η νεαρή γυναίκα. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς, όπως λέει, είναι η πρώτη φορά που άνθρωπος που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του στον Ισθμό κατάφερε να σωθεί.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν και τα ρεύματα του νερού, τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή, βοήθησαν ώστε η γυναίκα να απομακρυνθεί προς σημείο από όπου μπορούσε να ανασυρθεί, ενώ και η ίδια κατάφερε να κολυμπήσει.

Προσωπικοί λόγοι την ώθησαν στην απόπειρα

Όταν τελικά οι αστυνομικοί την ανέσυραν, η νεαρή γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ, αλλά είχε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπανο, έδειχνε ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ μίλησε στους αστυνομικούς για τους προσωπικούς λόγους που την οδήγησαν στην απόπειρα. Οι λόγοι αυτοί δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας της ίδιας και της οικογένειάς της.

Το πρώτο πράγμα που ζήτησε, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ήταν να ενημερωθούν οι γονείς της ότι είναι καλά. Η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Παίδων της Αθήνας, ενώ φέρει ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη από την πτώση στο νερό από το μεγάλο ύψος. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε σημεία του Ισθμού, όπου η πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

