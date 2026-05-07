Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

Το κορίτσι εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό το βράδυ της Τετάρτης

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Η στιγμή που η 15χρονη ανασύρθηκε από το νερό και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από τις αρχές

  • Μια 15χρονη βρέθηκε να επιπλέει στη διώρυγα του Ισθμού Κορίνθου, όπου παρέμεινε περίπου 20 λεπτά πριν διασωθεί από αστυνομικούς και λιμενικούς.
  • Η ανήλικη κολύμπησε μέχρι τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου τη βοήθησαν να βγει από το νερό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμό στην πλάτη.
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες η 15χρονη βρέθηκε στη διώρυγα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον εντοπισμό νεκρής μιας 17χρονης στην ίδια περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις Αρχές.
  • Η 17χρονη που είχε βρεθεί νεκρή είχε εξαφανιστεί μετά από ψυχολογική πίεση και οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της συνεχίζονται.
Επί 20 λεπτά εκτιμάται πως βρισκόταν μέσα στο νερό, στον Ισθμό της Κορίνθου, η 15χρονη που για άγνωστο λόγο, έπεσε στη διώρυγα.

Ο συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισθμό Κορίνθου, όταν περαστικός ενημέρωσε πως μία νεαρή βρισκόταν μέσα στα νερά της Διώρυγας, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο. Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την τραγική υπόθεση της 17χρονης που είχε εντοπιστεί νεκρή στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, περαστικός αντιλήφθηκε τη νεαρή να κινείται κοντά στα πρανή του Ισθμού και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και να την καθοδηγήσουν προς ασφαλές σημείο.

Η ανήλικη, ακολουθώντας τις οδηγίες των διασωστών, κολύμπησε επί περίπου 20 λεπτά μέχρι τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει τραυματισμό στην πλάτη.

Κόρινθος: 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε σημειωθεί στις 17 Απριλίου 2026, όταν μία 17χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, λέγοντας στους γονείς της ότι πήγαινε στο φροντιστήριο στο Μαρούσι. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά της να αναφέρει πως αντιμετώπιζε έντονη ψυχολογική πίεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, η νεαρή, η οποία θα έκλεινε τα 18 της χρόνια λίγες ημέρες αργότερα, δεν επικοινώνησε ξανά με τους οικείους της, ενώ οι Αρχές εξέταζαν όλα τα πιθανά σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε μέχρι τον Ισθμό.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών είχε βρεθεί και σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει πίσω της, στο οποίο έκανε αναφορές στην ψυχική της κατάσταση.

Η σορός της 17χρονης είχε ανασυρθεί με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

