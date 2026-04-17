Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

Οι αρχές ερευνούν όλες τις πιθανές συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 17χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο, μετά τον εντοπισμό της σορού της στη διώρυγα του Ισθμού το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κοπέλα έφυγε από το σπίτι της στη Φιλοθέη το βράδυ της Πέμπτης στις 19:50, με προορισμό το φροντιστήριο στο Μαρούσι, όπως είχε ενημερώσει. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, επισημαίνοντας πως αντιμετώπιζε έντονη ψυχολογική πίεση.

Η νεαρή, που θα γινόταν 18 ετών σε λίγες ημέρες, είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, ωστόσο από την αποχώρησή της δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τον τρόπο μετακίνησής της, καθώς παραμένει άγνωστο αν η 17χρονη κινήθηκε πεζή ή χρησιμοποίησε κάποιο μέσο, όπως ταξί. Παράλληλα, διερευνάται η ψυχολογική της κατάσταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Υπάρχουν αναφορές για σημείωμα που φέρεται να άφησε η κοπέλα, το οποίο εκφράζει ανησυχίες για την ψυχική της υγεία. Το σημείωμα αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην έρευνα των Αρχών.

Η σορός της βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου, στην περιοχή της Ποσειδωνίας. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης.

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι η ανάσυρση της σορού έγινε από ιδιώτη δύτη, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας. Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για ταυτοποίηση και περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

