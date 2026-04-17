Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της νεαρής γυναίκας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ισθμό της Κορίνθου, καθώς εντοπίστηκε το άψυχο σώμα νεαρής να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας.

Όπως μεταδίδει το Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας περίπου 18-19 ετών, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού. Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

