Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο

Πορεία της υγείας της βαίνει συνεχώς βελτιούμενη κι όταν το επιτρέψει η κατάσταση θα καταθέσει στους αστυνομικούς

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο

  • Μία 17χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ενώ προσπαθούσε να μεσολαβήσει σε καυγά μεταξύ νεαρών στην Κοζάνη.
  • Ο τραυματισμός προκλήθηκε όταν ο νεαρός που εμπλέκεται στον καυγά απώθησε τη φίλη της 17χρονης, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει και να τραυματίσει τη 17χρονη.
  • Η ανήλικη αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, αλλά λόγω επιδείνωσης της υγείας της μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια σε μονάδα νευροχειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.
  • Η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται να καταθέσει στην αστυνομία μόλις είναι σε θέση.
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται εδώ και ημέρες μία 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, όταν προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά μεταξύ νεαρών.

Το χρονικό

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, μετά από βραδινή έξοδο η 17χρονη ντιλήφθηκε μία φίλη της να διαπληκτίζεται σε έντονο ύφος με τον σύντροφό της. Προσπαθώντας να επέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, ο νεαρός φαίνεται να απώθησε τη φίλη της, η οποία κατά την πτώση της στο έδαφος παρέσυρε και την 17χρονη, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο λίγο αργότερα εμφάνισε έντονη αδιαθεσία και πόνους, οπότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας της βαίνει συνεχώς βελτιούμενη κι όταν το επιτρέψει η κατάσταση θα καταθέσει στους αστυνομικούς.

12:56LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη τρέχοντας στο δωμάτιο - Βίντεο

12:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εικόνες εγκατάλειψης στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου 15 μέρες αφότου πλημμύρισε η αίθουσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Όλα τα σενάρια για κάθε ομάδα πριν το τελευταίο τζάμπολ

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

11:57MEETING POINT

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου και η κοινωνία

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις και ισάριθμες συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες

11:51ANNOUNCEMENTS

Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, αλλά ποινικοποιούν τις επικοινωνίες των βουλευτών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Μαθητής λυκείου βρήκε πώς αφαιρείται το αρσενικό από το νερό με... «φακελάκι τσαγιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη κοπέλα στον Ισθμό Κορίνθου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: Βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Νάπολη: Κράτησαν όμηρους, άδειασαν θυρίδες και εξαφανίστηκαν

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο: Εικόνες από το σημείο της πτώσης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

12:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος – Γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ