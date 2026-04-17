Κοζάνη: 17χρονη προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά και κατέληξε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται εδώ και ημέρες μία 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, όταν προσπάθησε να μεσολαβήσει σε καυγά μεταξύ νεαρών.

Το χρονικό

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, μετά από βραδινή έξοδο η 17χρονη ντιλήφθηκε μία φίλη της να διαπληκτίζεται σε έντονο ύφος με τον σύντροφό της. Προσπαθώντας να επέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, ο νεαρός φαίνεται να απώθησε τη φίλη της, η οποία κατά την πτώση της στο έδαφος παρέσυρε και την 17χρονη, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ανήλικη αρχικά επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο λίγο αργότερα εμφάνισε έντονη αδιαθεσία και πόνους, οπότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας της βαίνει συνεχώς βελτιούμενη κι όταν το επιτρέψει η κατάσταση θα καταθέσει στους αστυνομικούς.

