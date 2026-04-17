Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 1,37 εκατ. ευρώ την επέκταση ποδηλατοδρόμου στα Βριλλήσια

«Επενδύουμε στρατηγικά στην προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 1,37 εκατ. ευρώ την επέκταση ποδηλατοδρόμου στα Βριλλήσια
Την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της οδού 25ης Μαρτίου στα Βριλήσσια, ύψους 1,37 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Βριλησσίων, Γιάννη Πισιμίση και τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης σε τμήμα της 25ης Μαρτίου μήκους 730 μέτρων και σε έκταση συνολικά 11,7 στρεμμάτων, σε μια περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας, πλησίον του σταθμού του Προαστιακού και της κεντρικής πλατείας της πόλης.

Ειδικότερα, θα ανακατασκευαστεί πλήρως το οδόστρωμα με νέα ασφαλτόστρωση, σήμανση, πεζοδρόμια με «οδηγούς» τυφλών και φρεάτια ομβριών, ενώ σε όλο το μήκος των έργων θα δημιουργηθεί ειδική ζώνη πλάτους 2 μέτρων αποκλειστικά για την κίνηση ποδηλάτων και πεζών. Παράλληλα, θα γίνει φύτευση δέντρων και θάμνων σε παρτέρια με τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος, ενώ θα οριοθετηθούν και θέσεις στάθμευσης παραπλεύρως της οδού.

«Η επέκταση του ποδηλατοδρόμου στα Βριλήσσια αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων που υλοποιούμε με συνέπεια σε όλη την Αττική, δίνοντας έμφαση σε έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Παράλληλα, επενδύουμε στρατηγικά στην προώθηση του ποδηλάτου και των ήπιων μορφών μετακίνησης, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και ανθρώπινο αστικό περιβάλλον για όλους.

Στον Δήμο Βριλησσίων, το σύνολο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται από την Περιφέρεια Αττικής αγγίζει τα 15,5 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βούλησή μας να επενδύσουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Πατήματος, παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου, καθώς και έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σχολικών και δημοτικών υποδομών. Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που απαντά σε χρόνιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο λειτουργική και βιώσιμη πόλη.

Η άψογη και αποτελεσματική συνεργασία με τον φίλο Δήμαρχο, Γιάννη Πισιμίση, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ταχεία υλοποίηση των έργων, με κοινό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Από πλευράς του, ο κ. Πισιμίσης δήλωσε: «Η επέκταση του ποδηλατόδρομου στην 25ης Μαρτίου, ένα μεγάλο έργο για την πόλη μας, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Περιφέρειας Αττικής.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η πόλη μας θα αποκτήσει ένα έργο υποδομής, μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί ένας συνεκτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχει τον αστικό ιστό των Βριλησσίων, ώστε να δώσουμε πραγματικά μια πολύ απτή ώθηση στην εναλλακτική, βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την άψογη συνεργασία που έχουμε και για την εξαιρετικά σημαντική αυτή εξέλιξη για ολόκληρη την πόλη μας».

Στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν το «παρών» η Γενική Διευθύντρια της "Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε." Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα.

