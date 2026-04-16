Χαρδαλιάς: Επένδυση 7,6 εκατ. ευρώ για την ψυχική υγεία – Νέες δομές φροντίδας στην Αττική

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη στήριξη Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια από την Περιφέρεια Αττικής

Newsbomb

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στη χρηματοδότηση ύψους 7,6 εκατ. ευρώ της λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για ασθενείς με άνοια και Alzheimer, καθώς και για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, μετά την υπογραφή των προσκλήσεων από τον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά.

Η δράση αφορά στη λειτουργία έξι δομών με 410 συνολικά ωφελούμενους και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», ενώ οι δικαιούχοι θα επιλεγούν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, «η ενίσχυση των δομών υγείας και φροντίδας για όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, δεν επενδύουμε απλώς σε υποδομές, αλλά κυρίως στην αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής και την καθημερινή υποστήριξη εκατοντάδων οικογενειών που δίνουν έναν δύσκολο και – συχνά - αθέατο αγώνα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών με άνοια, Alzheimer και αυτισμό, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα, επιστημονική παρακολούθηση και ανθρώπινη προσέγγιση. Παράλληλα, με τα κινητά κλιμάκια κατ’ οίκον φροντίδας, διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω, ακόμα και όταν η μετακίνηση είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Αξιοποιούμε στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας δράσεις που έχουν άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και ευαισθησία, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και χτίζοντας μια Περιφέρεια που στέκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Μια Αττική ανθρώπινη, που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Στοχευμένη φροντίδα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους ευάλωτους συνανθρώπους

Τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής θα έχουν ολοήμερη λειτουργία τις καθημερινές –και μάλιστα σε δύο βάρδιες– επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, θα διαθέτουν και ειδικά κλιμάκια, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Τα Κ.Η.Ο.Φ. θα στελεχώνονται από επαρκές και απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό, που θα ανέρχεται σε έως και 25 άτομα για δύο βάρδιες και το κινητό κλιμάκιο κατ’ οίκον φροντίδας. Ενδεικτικά, η ομάδα θα απαρτίζεται από τις ειδικότητες ψυχολόγου, νοσηλευτή, βοηθού νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, κοινωνικού λειτουργού, φροντιστή κλπ.

Όσον αφορά στις ιατρικές ειδικότητες, τα Κ.Η.Ο.Φ. Άνοιας και Alzheimer θα εντάξουν στο δυναμικό τους ψυχίατρο και νευρολόγο, ενώ τα Κέντρα για άτομα με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές θα διαθέτουν ψυχίατρο - παιδοψυχίατρο και παιδίατρο.

Μέσα από τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας θα παρέχεται καθημερινά στους ωφελούμενους δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση σε απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, όπως και η παρακολούθηση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την δυνατότητα αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Καθημερινή θα είναι επίσης και η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας από τα κινητά κλιμάκια σε ωφελούμενους που δεν μπορούν να μεταβούν σε δομές, με στόχο την ανακουφιστική φροντίδα και την εκπαίδευσή τους, αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό των κλιμακίων θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις υποτροπής της νόσου, παρέχοντας πληροφόρηση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, διευκολύνοντας παράλληλα την παραπομπή και πρόσβαση τους σε αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ασθενών, φροντιστών και δομών υγείας, μειώνεται το άγχος και ο κίνδυνος υποτροπών, επιτυγχάνεται η οικονομική και κοινωνική ελάφρυνση των οικογενειών, ενώ δημιουργούνται οι δυνατότητες για τη ριζική βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των ωφελούμενων και του περιβάλλοντός τους.

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με τις μεγάλες πλατφόρμες συναντάται ο Στάρμερ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο - «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

11:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης μετά από απειλές για νέο μακελειό

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

11:41LIFESTYLE

Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω στο «Dawson’s Creek»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε την εφίδρωση: Αποτελεσματικά tips και ιατρικές θεραπείες

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Το Πακιστάν πιέζει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν – Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο 54χρονος οδηγός

Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

08:23LIFESTYLE

Τζένη Οικονόμου: Αυτή είναι η κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ