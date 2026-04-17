Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

Σοκ στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του εντοπισμού σορού να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου, η οποία όπως προέκυψε ανήκει σε μία 17χρονη που είχε εξαφανιστεί χτες, Πέμπτη, από τη Φιλοθέη.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέφεραν τη σορό στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχείρησαν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ το σώμα της άψυχης νεαρής θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη

Όμως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι γονείς της κοπέλας κλήθηκαν και την αναγνώρισαν. Η άτυχη 17χρονη διέμενε στη Φιλθέη στην Αττική και χθες έφυγε από το σπίτι της. Από το στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου. Οι γονείς της μάλιστα είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Οι συνθήκες θανάτου της διερευνώνται με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

