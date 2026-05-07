Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μία 15χρονη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα νερά του Ισθμού Κορίνθου προσπαθούν να εξακριβώσουν οι Αρχές, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την τραγική υπόθεση της 17χρονης που είχε εντοπιστεί νεκρή στον Ισθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, περαστικός είδε τη νεαρή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού, κοντά στα πρανή, και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και στελέχη του Λιμενικού.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και να τη καθοδηγήσουν προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η ανήλικη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου αστυνομικοί και λιμενικοί κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραυματισμό στην πλάτη.

Κόρινθος: 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε σημειωθεί στις 17 Απριλίου 2026, όταν μία 17χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, λέγοντας στους γονείς της ότι πήγαινε στο φροντιστήριο στο Μαρούσι. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά της να αναφέρει πως αντιμετώπιζε έντονη ψυχολογική πίεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, η νεαρή, η οποία θα έκλεινε τα 18 της χρόνια λίγες ημέρες αργότερα, δεν επικοινώνησε ξανά με τους οικείους της, ενώ οι Αρχές εξέταζαν όλα τα πιθανά σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε μέχρι τον Ισθμό.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών είχε βρεθεί και σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει πίσω της, στο οποίο έκανε αναφορές στην ψυχική της κατάσταση.

Η σορός της 17χρονης είχε ανασυρθεί με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

