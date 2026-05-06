Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στον Ισθμό της Κορίνθου όταν μια 15χρονη έπεσε στη διώρυγα το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαΐου 2026.

Τη βρήκαν να επιπλέει

Νωρίτερα, σύμφωνα με το korinthostv είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας καθώς και λιμενικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη.