Τα σπαρακτικά τελευταία λόγια της μητέρας 7χρονης που απήγαγε και στραγγάλισε κούριερ - «Σ'αγαπώ...»

Η μητέρα της επτάχρονης Αθίνα Στραντ, η οποία δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο από πρώην οδηγό της FedEx, αποκάλυψε στο δικαστήριο τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε με την κόρη της πριν από την τραγωδία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

Η Μέιτλιν Γκάντι είχε περιγράψει ενώπιον δικαστηρίου στο Τέξας πως «ένιωθε ότι πέθαινε» όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι η μικρή Αθίνα είχε εξαφανιστεί στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αφήσει το παιδί στο σπίτι του πατέρα του, στην πόλη Πάρανταϊς του Τέξας, με σκοπό να την παραλάβει ξανά στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν πρόλαβε ποτέ.

Ο 34χρονος πρώην οδηγός της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, απήγαγε και δολοφόνησε τη μικρή αφού παρέδωσε δέμα στο σπίτι, το οποίο περιείχε χριστουγεννιάτικο δώρο για την ίδια.

Ο δράστης δήλωσε ένοχος για τα εγκλήματά του τον περασμένο μήνα και την Τρίτη 5 Μαΐου το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Τα τελευταία λόγια στη μικρή Αθίνα

Κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης, οι ένορκοι άκουσαν συγκλονιστικές καταθέσεις και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, αρκετοί ξέσπασαν σε κλάματα όταν ακούστηκε ηχογράφηση από τις τελευταίες στιγμές της επτάχρονης.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε και επιστολή του Χόρνερ προς την οικογένεια της Αθίνα, στην οποία ζητούσε συγγνώμη επειδή «πήρε μακριά τον μικρό τους άγγελο», αποδίδοντας τις πράξεις του στην «ασταθή» ψυχολογική του κατάσταση και στο εργασιακό άγχος.

Η οικογένεια της μικρής απέρριψε κατηγορηματικά τα λόγια του, τονίζοντας πως η δολοφονία της κατέστρεψε την οικογένειά τους και άφησε πίσω «πόνο που θα κρατήσει για γενιές».

Η μητέρα της Αθίνα εμφανιζόταν καθημερινά στο δικαστήριο ντυμένη στα ροζ, το αγαπημένο χρώμα της κόρης της, ενώ είχε βάψει και τα μαλλιά της στην ίδια απόχρωση ως φόρο τιμής στη μνήμη της. Την ημέρα όμως που ανακοινώθηκε η θανατική ποινή, φόρεσε μαύρο κοστούμι.

Κατά την κατάθεσή της, η Μέιτλιν αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της.

«Της είπα ότι την αγαπώ και ότι θα τη δω την Παρασκευή», ανέφερε συγκινημένη. «Ήταν μια γρήγορη παράδοση γιατί ο πατέρας της θα πήγαινε τα παιδιά να δουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα».

«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

Η μητέρα της Αθίνα περιέγραψε και τη στιγμή που πληροφορήθηκε την εξαφάνιση της κόρης της, λέγοντας ότι έφυγε αμέσως από το σπίτι της στην Οκλαχόμα για να μεταβεί στο Τέξας.

«Ένιωθα σαν να πέθαινα», είπε στο δικαστήριο. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να συνεχίσω. Παραλίγο να πατήσω φρένο γιατί νόμιζα ότι πάθαινα καρδιακή προσβολή.

Όμως συνέχιζα να λέω στον εαυτό μου ότι αν προχωρούσα, όλα θα πήγαιναν καλά και θα την έβρισκα».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως για μεγάλο χρονικό διάστημα έκρυβε την αλήθεια από τη μικρότερη, τρίχρονη κόρη της.

«Δεν ήξερα πώς να της το πω και δεν πίστευα ότι ήμουν αρκετά δυνατή», ανέφερε. «Της έλεγα ψέματα για πολύ καιρό. Της έλεγα ότι η Αθίνα έμενε λίγο περισσότερο με τον μπαμπά της.

Και όταν ζητούσε να της κάνει βιντεοκλήση ή να της μιλήσει, της έλεγα ότι ήταν στο σχολείο ή κοιμόταν. Μέχρι περίπου πριν από έναν χρόνο δεν γνώριζε όλη την αλήθεια».

«Θα παλεύω για εκείνη για όλη μου τη ζωή»

Σε παλαιότερη δήλωσή της μέσω των δικηγόρων της, η μητέρα της επτάχρονης είχε περιγράψει τον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας μετά τη δολοφονία.

«Υποτίθεται ότι θα έφερνα την Αθίνα πίσω στο σπίτι μας στην Οκλαχόμα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αντί γι’ αυτό, η Αθίνα θα επιστρέψει σε μία τεφροδόχο, γιατί δεν είμαι ούτε κατά διάνοια έτοιμη να την αποχαιρετήσω», ανέφερε.

«Δεν θα ξαναδώ ποτέ τα φωτεινά μπλε μάτια της ή το σκανταλιάρικο χαμόγελό της. Δεν θα την ακούσω ποτέ ξανά να μου λέει “σ’ αγαπώ μαμά”. Δεν θα της φτιάξω ποτέ ξανά τα μαλλιά ούτε θα την κρατήσω στην αγκαλιά μου όταν κοιμάται».

Η ίδια χαρακτήρισε την Αθίνα «ένα υπέροχο κορίτσι που αγαπούσε τον χορό, το τραγούδι και όλα τα ζώα», ενώ δήλωσε αποφασισμένη να αγωνιστεί ώστε να μην βιώσει άλλη οικογένεια παρόμοιο πόνο.

«Ένα τέρας προσπάθησε να στερήσει τη φωνή της Αθίνα. Εμείς είμαστε πλέον η φωνή της», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στις προσλήψεις εργαζομένων σε εταιρείες διανομών.

