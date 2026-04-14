Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα που «πάγωσε» τις ΗΠΑ: Η επιστολή του κούριερ δολοφόνου της 7χρονης

Ο Tanner Horner ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος με το όχημά του την 7χρονη Athena Strand και στη συνέχεια την στραγγάλισε σε κατάσταση πανικού

Ανθή Κουρεντζή

Αντιμέτωπος με θανατική ποινή είναι ο πρώην κούριερ Tanner Horner για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand το 2022, το σώμα της οποίας εντοπίστηκε δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της, στη μικρή πόλη Paradise του Τέξας. Πλέον, οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την ποινή του.

«Το μόνο αληθινό που είπε ο Tanner Horner στις αρχές είναι ότι τη σκότωσε», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, κατά την έναρξη της δίκης. «Το μοτίβο και ο ιστός των ψεμάτων που έχει υφάνει θα είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσετε. Πρόκειται για ψέμα πάνω σε ψέμα».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητριάς της μικρής, οι ένορκοι είδαν εικόνα από βίντεο μέσα στο φορτηγάκι διανομών, όπου η Athena εμφανίζεται ζωντανή, γονατισμένη πίσω από τη θέση του οδηγού.

screenshot-of-former-fedex-driver-pleads-guilty-to-killing-7-year-old-texas-girl-after-delivery-at-her-home-1.jpg

Η 7χρονη Athena

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι την χτύπησε κατά λάθος με το όχημα και πανικοβλήθηκε, τονίζοντας ότι το παιδί δεν έφερε τραύματα όταν μπήκε στο όχημα.

«Το πρώτο πράγμα που της είπε όταν την έβαλε στο φορτηγάκι ήταν: “Μην φωνάξεις ή θα σε κάνω κακό”. Το επανέλαβε δύο φορές», ανέφερε.

Ο Stainton προειδοποίησε τους ενόρκους ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σκληρά, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθήσουν βίντεο από τα γεγονότα της ημέρας και στη συνέχεια θα ακούσουν ηχητικό υλικό, αφού η κάμερα είχε καλυφθεί.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Athena αντιστάθηκε, ενώ DNA του κατηγορουμένου εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της, καθώς και σε σημεία όπου, όπως υπογραμμίστηκε, «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα 7χρονο παιδί».

Όπως φέρεται να κατέθεσε, φοβούμενος ότι η μικρή θα ενημέρωνε τον πατέρα της, ο Horner αρχικά επιχείρησε να της σπάσει τον λαιμό και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του βαν. Στη συνέχεια, υπέδειξε στους ερευνητές το σημείο όπου είχε αφήσει τη σορό.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο συνήγορός του, Steven Goble, δήλωσε στους ενόρκους: «Όταν το τραύμα βρίσκεται στον εγκέφαλο, δεν είναι ορατό». Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τα στοιχεία εναντίον του κατηγορουμένου «συντριπτικά» και «φρικτά», υποστήριξε ότι η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι έχει υποφέρει από «διάφορες ψυχικές ασθένειες» στη διάρκεια της ζωής του, ενώ είχε εκτεθεί και σε «μεγάλη ποσότητα μολύβδου».

Ο ίδιος ζήτησε από τους ενόρκους να του επιβάλουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο Tanner Horner, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι απήγαγε και σκότωσε την 7χρονη Athena Strand μετά από παράδοση χριστουγεννιάτικου δώρου το 2022, ανέφερε στην επιστολή του και τον αντίκτυπο που θα έχει η πράξη του στον ίδιο του τον γιο, ο οποίος — όπως έγραψε — θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα.

«Να ξέρετε ότι μέσα από όλα αυτά βρήκα τον Θεό», σημείωσε. «Σας αγαπώ όλους και λυπάμαι».

screenshot-of-fedex-driver-pens-chilling-letter-to-7-year-old-victim-athena-strands-family-after-brutal-murder-the-mirror-us.jpg

Ο δράστης περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του συνδρόμου Asperger, επισημαίνοντας ότι δεν διαχειρίζεται καλά τις «απρόβλεπτες» αλλαγές. Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησε να εργάζεται στη FedEx είχε μια σταθερή διαδρομή, η οποία τον εξυπηρετούσε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι όταν η εταιρεία άρχισε να κάνει «τυχαίες αλλαγές» στα δρομολόγια — με στόχο, όπως είπε, την αύξηση των κερδών — δεν κατάφερε να προσαρμοστεί. Σύμφωνα με τη National Autistic Society, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν αλλαγές στη ρουτίνα τους.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές αυτές τον οδήγησαν κοντά σε αυτοκτονικό επεισόδιο. Όπως ανέφερε, είχε ζητήσει από τον προϊστάμενό του να διατηρήσει μια σταθερή διαδρομή, όμως αντί αυτού τού ανατέθηκε ρόλος «floater», δηλαδή να καλύπτει διαφορετικά δρομολόγια καθημερινά.

screenshot-of-former-fedex-driver-pleads-guilty-to-killing-7-year-old-texas-girl-after-delivery-at-her-home.jpg

Η 7χρονη Athena

«Ο γιος μου δεν άξιζε να χάσει τον πατέρα του. Η μητέρα μου δεν άξιζε να χάσει τον γιο της. Η αρραβωνιαστικιά μου δεν άξιζε να της στερηθεί η ημέρα του γάμου της», ανέφερε στο σημείωμά του ο Tanner Horner.

«Το μόνο που ζητώ είναι συγχώρεση και να θυμάστε τον γιο μου και να του δείξετε κατανόηση και έλεος», συνέχισε, «καθώς δεν έχει πλέον πατέρα. Σας αγαπώ όλους και λυπάμαι».

Η δίκη θα κρίνει εάν ο Horner θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την χτύπησε κατά λάθος με το βαν του και στη συνέχεια τη στραγγάλισε σε κατάσταση πανικού.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη, καθώς βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να δείχνει την Athena ζωντανή μέσα στο όχημα λίγο μετά την απαγωγή της.

«Το πρώτο πράγμα που της είπε όταν την έβαλε στο φορτηγάκι ήταν: “Μην φωνάξεις ή θα σου κάνω κακό”. Το επανέλαβε δύο φορές», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, κατά την έναρξη της δίκης.

«Το μόνο αληθινό που είπε στις αρχές είναι ότι τη σκότωσε», πρόσθεσε. «Ο ιστός των ψεμάτων που έχει υφάνει είναι τεράστιος — ψέμα πάνω σε ψέμα».

Διαβάστε επίσης

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προσπάθησαν να κόψουν τον λαιμό Σέρβου και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν

20:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για τη σύλληψη στη Κεφαλονιά: «Πρώην αθλητής που δεν διαθέτει δελτίο»

20:20LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός, θα είχε κοπεί το χέρι μου

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αποτελούν ιστορική ευκαιρία

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα που «πάγωσε» τις ΗΠΑ: Η επιστολή του κούριερ δολοφόνου της 7χρονης

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη αύριο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέα έρευνα κατά του Μανσούρ Γιαβάς

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Συγκλονίζει η αδερφή του 15χρονου - «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ από ομάδες κτηνοτρόφων

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη ο Λαζαρίδης

19:23ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών λόγω μετάπτωσης σε νέο σύστημα

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος λέγονται επίσημα Ντε Γκρες, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα, Δικαιοσύνη

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι 8 ώρες ύπνου μπορεί να μην είναι πλέον αρκετές

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των συνομιλιών - Η Ελλάδα ανάμεσά τους

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα που «πάγωσε» τις ΗΠΑ: Η επιστολή του κούριερ δολοφόνου της 7χρονης

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Συγκλονίζει η αδερφή του 15χρονου - «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει»

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη αύριο - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ