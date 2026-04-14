Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα που «πάγωσε» τις ΗΠΑ: Η επιστολή του κούριερ δολοφόνου της 7χρονης

Αντιμέτωπος με θανατική ποινή είναι ο πρώην κούριερ Tanner Horner για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand το 2022, το σώμα της οποίας εντοπίστηκε δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της, στη μικρή πόλη Paradise του Τέξας. Πλέον, οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την ποινή του.

«Το μόνο αληθινό που είπε ο Tanner Horner στις αρχές είναι ότι τη σκότωσε», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, κατά την έναρξη της δίκης. «Το μοτίβο και ο ιστός των ψεμάτων που έχει υφάνει θα είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσετε. Πρόκειται για ψέμα πάνω σε ψέμα».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητριάς της μικρής, οι ένορκοι είδαν εικόνα από βίντεο μέσα στο φορτηγάκι διανομών, όπου η Athena εμφανίζεται ζωντανή, γονατισμένη πίσω από τη θέση του οδηγού.

Η 7χρονη Athena

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι την χτύπησε κατά λάθος με το όχημα και πανικοβλήθηκε, τονίζοντας ότι το παιδί δεν έφερε τραύματα όταν μπήκε στο όχημα.

«Το πρώτο πράγμα που της είπε όταν την έβαλε στο φορτηγάκι ήταν: “Μην φωνάξεις ή θα σε κάνω κακό”. Το επανέλαβε δύο φορές», ανέφερε.

Ο Stainton προειδοποίησε τους ενόρκους ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σκληρά, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθήσουν βίντεο από τα γεγονότα της ημέρας και στη συνέχεια θα ακούσουν ηχητικό υλικό, αφού η κάμερα είχε καλυφθεί.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Athena αντιστάθηκε, ενώ DNA του κατηγορουμένου εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της, καθώς και σε σημεία όπου, όπως υπογραμμίστηκε, «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα 7χρονο παιδί».

Όπως φέρεται να κατέθεσε, φοβούμενος ότι η μικρή θα ενημέρωνε τον πατέρα της, ο Horner αρχικά επιχείρησε να της σπάσει τον λαιμό και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του βαν. Στη συνέχεια, υπέδειξε στους ερευνητές το σημείο όπου είχε αφήσει τη σορό.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο συνήγορός του, Steven Goble, δήλωσε στους ενόρκους: «Όταν το τραύμα βρίσκεται στον εγκέφαλο, δεν είναι ορατό». Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τα στοιχεία εναντίον του κατηγορουμένου «συντριπτικά» και «φρικτά», υποστήριξε ότι η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι έχει υποφέρει από «διάφορες ψυχικές ασθένειες» στη διάρκεια της ζωής του, ενώ είχε εκτεθεί και σε «μεγάλη ποσότητα μολύβδου».

Ο ίδιος ζήτησε από τους ενόρκους να του επιβάλουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο Tanner Horner, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι απήγαγε και σκότωσε την 7χρονη Athena Strand μετά από παράδοση χριστουγεννιάτικου δώρου το 2022, ανέφερε στην επιστολή του και τον αντίκτυπο που θα έχει η πράξη του στον ίδιο του τον γιο, ο οποίος — όπως έγραψε — θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα.

«Να ξέρετε ότι μέσα από όλα αυτά βρήκα τον Θεό», σημείωσε. «Σας αγαπώ όλους και λυπάμαι».

Ο δράστης περιέγραψε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του συνδρόμου Asperger, επισημαίνοντας ότι δεν διαχειρίζεται καλά τις «απρόβλεπτες» αλλαγές. Όπως ανέφερε, όταν ξεκίνησε να εργάζεται στη FedEx είχε μια σταθερή διαδρομή, η οποία τον εξυπηρετούσε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι όταν η εταιρεία άρχισε να κάνει «τυχαίες αλλαγές» στα δρομολόγια — με στόχο, όπως είπε, την αύξηση των κερδών — δεν κατάφερε να προσαρμοστεί. Σύμφωνα με τη National Autistic Society, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν αλλαγές στη ρουτίνα τους.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές αυτές τον οδήγησαν κοντά σε αυτοκτονικό επεισόδιο. Όπως ανέφερε, είχε ζητήσει από τον προϊστάμενό του να διατηρήσει μια σταθερή διαδρομή, όμως αντί αυτού τού ανατέθηκε ρόλος «floater», δηλαδή να καλύπτει διαφορετικά δρομολόγια καθημερινά.

«Ο γιος μου δεν άξιζε να χάσει τον πατέρα του. Η μητέρα μου δεν άξιζε να χάσει τον γιο της. Η αρραβωνιαστικιά μου δεν άξιζε να της στερηθεί η ημέρα του γάμου της», ανέφερε στο σημείωμά του ο Tanner Horner.

«Το μόνο που ζητώ είναι συγχώρεση και να θυμάστε τον γιο μου και να του δείξετε κατανόηση και έλεος», συνέχισε, «καθώς δεν έχει πλέον πατέρα. Σας αγαπώ όλους και λυπάμαι».

Η δίκη θα κρίνει εάν ο Horner θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την χτύπησε κατά λάθος με το βαν του και στη συνέχεια τη στραγγάλισε σε κατάσταση πανικού.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη, καθώς βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να δείχνει την Athena ζωντανή μέσα στο όχημα λίγο μετά την απαγωγή της.

