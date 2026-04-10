Τέξας: 17χρονη πέθανε από υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης - Η μήνυση σε εταιρεία ενεργειακού ποτού

Η έφηβη είχε ξεκινήσει να καταναλώνει συστηματικά το συγκεκριμένο ποτό, τουλάχιστον ένα την ημέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου

Μίλτος Τσεκούρας

  • Μια 17χρονη από το Τέξας πέθανε τον Οκτώβριο λόγω υπερκατανάλωσης καφεΐνης από ενεργειακό ποτό που κατανάλωνε καθημερινά για ένα χρόνο.
  • Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας διανομής Glazer's Beer and Beverage, κατηγορώντας την για πρόκληση θανάτου από αμέλεια λόγω ανεπαρκούς σήμανσης κινδύνων.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο σε διογκωμένη καρδιά από συνεχή κατανάλωση καφεΐνης και όχι σε στιγμιαία χρήση ή άλλες ουσίες.
  • Η εταιρεία Celsius Inc., μητρική της Alani Nu, δηλώνει ότι το προϊόν αναγράφει την περιεκτικότητα καφεΐνης και προειδοποιήσεις, ενώ συμμορφώνεται με τους ομοσπονδιακούς κανόνες.
  • Η οικογένεια ζητά αποζημίωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων και επιδιώκει αλλαγές στις πρακτικές της βιομηχανίας για καλύτερη προστασία των παιδιών.
Δικαστικό αγώνα εναντίον εταιρείας διανομής ενεργειακών ποτών ξεκίνησε η οικογένεια μιας 17χρονης από το Τέξας, έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο της έφηβης τον περασμένο Οκτώβριο τον οποίο αποδίδουν στην υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 8 Απριλίου, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, Μπένι Αγκούστο Τζούνιορ, ανακοίνωσε την κατάθεση αγωγής για πρόκληση θανάτου από αμέλεια στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Ιντάλγκο. Η μήνυση στρέφεται κατά της Glazer's Beer and Beverage, η οποία αποτελεί διανομέα του ενεργειακού ποτού Alani Nu. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ιατροδικαστής της κομητείας αποφάνθηκε ότι ο θάνατος της 17χρονης Λαρίσα Νικόλ Ροντρίγκεζ προκλήθηκε από «διογκωμένη καρδιά λόγω στρες και μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης».

Όπως αποκαλύφθηκε, η νεαρή είχε ξεκινήσει να καταναλώνει συστηματικά το συγκεκριμένο ποτό–τουλάχιστον ένα την ημέρα– καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου πριν από τον θάνατό της. Η συνήθεια αυτή φέρεται να υποκινήθηκε από διαφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονταν τόνωση και οφέλη για την υγεία. «Η ιατροδικαστής δεν ανέφερε στην έκθεσή της ότι πέθανε επειδή ήπιε καφεΐνη εκείνη την ημέρα» ξεκαθάρισε ο δικηγόρος. «Είναι εξαιτίας της συνεχούς κατανάλωσης καφεΐνης».

Αποζημίωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Η οικογένεια, η οποία διεκδικεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, καταγγέλλει ανεπαρκή σήμανση σχετικά με τους κινδύνους. Παρότι τα κουτιά αναγράφουν ότι το προϊόν δεν συνιστάται για παιδιά, η αγωγή υποστηρίζει ότι τα ποτά διανεμήθηκαν χωρίς σαφείς προειδοποιήσεις για τις σοβαρές καρδιακές επιπλοκές που επιφέρει η υπερκατανάλωση. Η μητέρα του θύματος, Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις, δεν υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό που να λέει: Κοίτα, αν το πιεις αυτό, θα υπερδιεγείρεις την καρδιά σου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, στον οργανισμό της 17χρονης δεν ανιχνεύθηκαν ναρκωτικά ή αλκοόλ, ενώ η οικογένειά της δεν είχε κανένα ιστορικό καρδιακών παθήσεων. Η Λαρίσα περιγράφηκε ως μια δραστήρια μαθήτρια, αθλήτρια του τένις και μαζορέτα, η οποία είχε μόλις γίνει δεκτή σε σχεδόν είκοσι πανεπιστήμια. «Έστελνε στους γονείς επιστολές και email ότι είχε γίνει δεκτή για να πάει στο κολέγιο και η ζωή της κόπηκε πρόωρα» ανέφερε ο δικηγόρος.

Από την πλευρά της, η Celsius Inc., η μητρική εταιρεία της Alani Nu η οποία δεν κατονομάζεται προσώρας στην αγωγή, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό. Με δήλωσή της στο αμερικανικό δίκτυο NBC ξεκαθάρισε: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των προϊόντων και πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφείς πληροφορίες για το τι πίνουν. Τα ενεργειακά ποτά Alani Nu γνωστοποιούν 200mg καφεΐνης στο κουτί και η ετικέτα αναφέρει ότι το προϊόν δεν συνιστάται για παιδιά, άτομα ευαίσθητα στην καφεΐνη, έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν». Η εταιρεία προσέθεσε πως συμμορφώνεται πλήρως με τους ομοσπονδιακούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι πολιτική της είναι να μην προωθεί τα προϊόντα της σε ανηλίκους.

Ο δικηγόρος της οικογένειας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλοι εναγόμενοι στο μέλλον, τονίζοντας ότι ο απώτερος στόχος της δικαστικής μάχης είναι η αλλαγή των πρακτικών της βιομηχανίας. «Αυτό που τελικά θέλουν είναι να μην συμβεί αυτό σε κανένα παιδί. Αν μπορούν να σώσουν έστω και μία ζωή, αυτό είναι που θέλουν. Αν μπορούν να αλλάξουν τη βιομηχανία ώστε να υπάρχουν καλύτερες προστασίες και προειδοποιήσεις για τα παιδιά, αυτό επιθυμούν» κατέληξε.

