Βανς: Αναχώρησε για το Πακιστάν - Προειδοποίησε το Ιράν «να μην παίξει» με τις ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβιβάστηκε στο Air Force Two προκειμένου να μεταβεί στο Πακιστάν για τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν που θα ξεκινήσουν το Μεγάλο Σάββατο.

«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα έχουν θετική έκβαση», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στην αμερικανική αντιπροσωπεία «αρκετά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές».

«Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους δώσουμε το χέρι. Αν προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και αναμένεται να ξεκινήσουν το Μεγάλο Σάββατο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς και στο πλευρό του θα έχει τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ αλλά και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο τελευταίοι συμμετείχαν και στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Να σημειωθεί ότι το Ιράν φέρεται να επιθυμεί ο συνομιλητή τον Τζέι Ντι Βανς καθώς είναι από τους λίγους συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου που δεν υποστηρίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο μοναδικός στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ που εξέφρασε ανοιχτά την διαφωνία του με την στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.