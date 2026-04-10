Συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: Όλα κρέμονται σε μια κλωστή - Το σχέδιο των δέκα σημείων και οι παρουσίες

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Από την πρώτη κι όλας μέρα της συμφωνίας για εκεχειρία ζητούμενο ήταν τι συμφωνήθηκε μιας και τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη δήλωναν νικήτριες.

Το σχέδιο 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν έχει συμφωνηθεί ως βάση για τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ματζντί Ταχτ Ραβάντσι.

«Πάντα χαιρετίζαμε τη διπλωματία, αλλά όχι τις συνομιλίες που βασίζονται σε ψευδείς πληροφορίες με στόχο την παραπλάνηση», είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν υποστηρίζει μια εκεχειρία που θα επέτρεπε σε έναν αντίπαλο να επανεξοπλιστεί και να ξαναρχίσει τις επιθέσεις.

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις

Στο μεταξύ το Πακιστάν ετοιμάζεται σήμερα να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ για συνομιλίες, όμως η συμμετοχή των Ιρανών είναι αβέβαιη, έπειτα από τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν πάνω από 300 θανάτους στον Λίβανο προχθές Τετάρτη, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Τα ισραηλινά πλήγματα, τα πλέον πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο εξαρτάται από τον σεβασμό από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ «του Ιράν, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους» --που σήμερα διανύει την τρίτη ημέρα της-- το Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση αυτή με χιλιάδες νεκρούς στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Κάτι όμως που απέρριψαν στη συνέχεια οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί.

Πόλη φάντασμα το Ισλαμαμπάντ

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ισλαμαμπάντ έχει μεταμορφωθεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα, καθώς για δύο ημέρες --χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή-- κηρύχθηκε αργία. Το πολυτελές ξενοδοχείο που αναμένεται να υποδεχθεί τις αποστολές έχει αδειάσει από τη συνήθη πελατεία του.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν για συνομιλίες αύριο, Σάββατο, με το Ιράν, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Αισιοδοξία Τραμπ

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το χάσμα των θέσεων των δύο χωρών.

Ακόμα λιγότερη βεβαιότητα στην ιρανική πλευρά: λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε μέσω X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν χθες Πέμπτη το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε την ανάρτηση. Το μήνυμα αναρτήθηκε πρόωρα, εξήγησε υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθούσε να αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ.

Άλλο εμπόδιο: ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ χαρακτήρισε χθες βράδυ, μέσω Χ, το Ισραήλ «διαβολικό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα», κατηγορώντας το ότι διαπράττει γενοκτονία στον Λίβανο. Για «επονείδιστο» μήνυμα έκαναν λόγοι οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μήνυμα ακολούθησε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 1.000 περίπου στον Λίβανο, χώρα που σύρθηκε στον πόλεμο όταν η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

