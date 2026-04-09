Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα επιτευχθεί πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να «συμφωνεί»

Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

«Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία. Θα είναι πολύ καλή, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, σε τηλεφωνική συνέντευξη με την ισραηλινή δημοσιογράφο Νέρια Κράους.

Ερωτηθείς για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ είπε: «Ο Νετανιάχου συμφωνεί».

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν συμφωνεί σε όλα, αλλά προειδοποιεί για «οδυνηρό» πλήγμα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Οι ηγέτες του Ιράν «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκεσαι σε μια συνάντηση από ό,τι κάνουν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια άλλης τηλεφωνικής συνέντευξης με το NBC News.

«Συμφωνούν σε όλα τα θέματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν κατακτηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή.

CNN: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο σχετικά με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν είναι σαφές αν ο Νετανιάχου συμφώνησε να περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό πυρά».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι «οι Ισραηλινοί έχουν πράγματι προσφερθεί να συγκρατηθούν λίγο στον Λίβανο». Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε την Πέμπτη τις επιθέσεις στον Λίβανο και εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές της νότιας Βηρυτού.

21:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Μέτρα προστασίας μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας – Ποια η κατάσταση της υγείας του φοιτητή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γιατί συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Η στρατηγική και τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

20:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Τι απέγιναν οι Αρχιερείς Άννας – Καϊάφας και ο Πόντιος Πιλάτος

20:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 2-0: Δεν ισοφάρισε και την... τιμώρησε με δεύτερο γκολ!

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Απριλίου

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιγαντιαίο γκράφιτι με τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην δήλωση Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Λίβανο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει-φύγει οι Αθηναίοι: Μεγάλη έξοδος με μποτιλιάρισμα σε δρόμους, λιμάνια και ΚΤΕΛ

20:04LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα – «Έκλεισε» και η επιτροπή

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κάνουν οτιδήποτε ζητάει η Αμερική

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα - Πώς θα κατανεμηθούν οι πιστοί

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Καραμανδάνειο: Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης βρέφους - «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη»

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Μαρίν | 1.500 «κιτρινόμαυροι» οπαδοί στο Βαγιέκας

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας στο επίκεντρο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτογραφία με παιδιά σε στρατιωτικό όχημα – Το ένα φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης

19:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

18:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη – Ακολουθία των Αγίων Παθών: Live από το Φανάρι

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην δήλωση Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Λίβανο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Πιθανόν διαρρήκτης ο άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πρόστιμο €30 για όσους δεν το έχουν – Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 2-0: Δεν ισοφάρισε και την... τιμώρησε με δεύτερο γκολ!

16:37ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτογραφία με παιδιά σε στρατιωτικό όχημα – Το ένα φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ