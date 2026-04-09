Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

«Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία. Θα είναι πολύ καλή, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, σε τηλεφωνική συνέντευξη με την ισραηλινή δημοσιογράφο Νέρια Κράους.

Ερωτηθείς για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ είπε: «Ο Νετανιάχου συμφωνεί».

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν συμφωνεί σε όλα, αλλά προειδοποιεί για «οδυνηρό» πλήγμα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Οι ηγέτες του Ιράν «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκεσαι σε μια συνάντηση από ό,τι κάνουν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια άλλης τηλεφωνικής συνέντευξης με το NBC News.

«Συμφωνούν σε όλα τα θέματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν κατακτηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή.

CNN: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο σχετικά με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν είναι σαφές αν ο Νετανιάχου συμφώνησε να περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό πυρά».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι «οι Ισραηλινοί έχουν πράγματι προσφερθεί να συγκρατηθούν λίγο στον Λίβανο». Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε την Πέμπτη τις επιθέσεις στον Λίβανο και εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές της νότιας Βηρυτού.

Διαβάστε επίσης