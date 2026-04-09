Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην δήλωση Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Λίβανο

Πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, λίγη ώρα αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες το συντομότερο δυνατό» με τον Λίβανο.

«Η ποινική δίκη του Νετανιάχου συνεχίζεται την Κυριακή. Μια εκεχειρία σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα επιτάχυνε τη φυλάκισή του», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο «Χ».

Και συνέχισε: «Αν οι ΗΠΑ επιθυμούν να καταστρέψουν την οικονομία τους επιτρέποντας στον Νετανιάχου να σκοτώσει τη διπλωματία, αυτή θα είναι τελικά η επιλογή τους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο».