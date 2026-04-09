Ισραήλ: Την Κυριακή θα συνεχιστεί η δίκη Νετανιάχου για διαφθορά

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και η ταυτόχρονη άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στο Ισραήλ, επιτρέπει να συνεχιστεί η δίκη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για διαφθορά την Κυριακή, ανέφερε εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επαναφορά λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε ανακοίνωση των ισραηλινών δικαστηρίων, προσθέτοντας ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία Ισραηλινός πρωθυπουργός που κατηγορείται για έγκλημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και απιστία που απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από χρόνια ερευνών.

Η δίκη του, η οποία ξεκίνησε το 2020 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινές φυλάκισης, έχει αναβληθεί επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να διαφαίνεται ημερομηνία λήξης της δίκης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά επανειλημμένα από τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι τακτικές εμφανίσεις στο δικαστήριο έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Το γραφείο του Χέρτσογκ έχει δηλώσει ότι το τμήμα απονομής χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συγκεντρώσει γνωμοδοτήσεις για να τις υποβάλει στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, ο οποίος θα διατυπώσει μια εισήγηση, σύμφωνα με την πάγια πρακτική.

Διαβάστε επίσης