Ιρανοί ισχυρίζονται πως χάκαραν τηλέφωνα και λογαριασμούς του πρώην αρχηγού των IDF

Ο Χερζί Χαλεβί, συνοδευόμενος από αξιωματικό των IDF, ενώσω υπηρετούσε στη θέση του αρχηγού επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο εκπρόσωπος του Χαλέβι αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς των χάκερς.

Χάκερς που πιστεύεται ότι συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι παραβίασαν συσκευές και λογαριασμούς του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγου Χέρζι Χαλέβι, μεταδίδει το CNN.

Μάλιστα οι χάκερς δημοσίευσαν φωτογραφίες και έγγραφα ταυτότητας που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν την παραβίαση.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της και αναμεταδίδει το CNN, η ομάδα χάκερ «Handala» ανέφερε ότι είχε αποκτήσει «περισσότερες από 19.000 εμπιστευτικές εικόνες και βίντεο από τις πιο απόρρητες συναντήσεις» του Χαλέβι, ο οποίος υπηρέτησε ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) μεταξύ 2023 και 2025.

«Όλες οι άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις σας, οι αίθουσες διαχείρισης κρίσεων, οι χάρτες, ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες των κέντρων διοίκησής σας, αποτελούν εδώ και καιρό ανοιχτό βιβλίο για εμάς», ανέφεραν οι χάκερς στην ανακοίνωσή τους.

Δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς της ομάδας των χάκερς στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία εμφανίζεται ο Χαλεβί κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε στρατιωτικές βάσεις, συναντήσεων υψηλού επιπέδου και προσωπικών στιγμών με την οικογένειά του. Η διαρροή φαίνεται επίσης να περιλαμβάνει φωτογραφίες των ταυτοτήτων του Χαλεβί και της συζύγου του. Μια ισραηλινή πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των φωτογραφιών στο CNN, ενώ ο εκπρόσωπος του Χαλεβί αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σημειώνεται πως η ίδια ομάδα χάκερς, είχε ισχυριστεί προ ημερών πως είχε χακάρει το κινητό τηλέφωνο του επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ.

