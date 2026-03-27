Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν, ισχυρίζονται πως παραβίασαν το e-mail του διευθυντή του FBI

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαιώνει την παραβίαση, αν και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν, ισχυρίζονται πως παραβίασαν το e-mail του διευθυντή του FBI

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κοιτάει το κινητό του κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ

AP
Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για την παραβίαση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο φωτογραφίες του διευθυντή και το φερόμενο βιογραφικό του, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα χάκερ Handala ανέφερε ότι ο Πατέλ «θα βρει πλέον το όνομά του στη λίστα των θυμάτων που έχουν παραβιαστεί με επιτυχία».

Επιβεβαιώνει την παραβίαση το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Πατέλ είχαν παραβιαστεί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Οι χάκερ δεν απάντησαν αμέσως στα μηνύματα.

