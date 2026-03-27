ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους χάκερ παραβίασαν τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

Με ανάρτηση στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επικήρυξε με αμοιβή έως 10 εκατ. δολάρια τους χάκερ που παραβίασαν τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

«Εάν διαθέτετε πληροφορίες σχετικά με Ιρανούς κακόβουλους κυβερνοεγκληματίες, όπως τον Parsian Afzar Rayan Borna, τον Handala ή συνδεόμενες ομάδες ή άτομα, επικοινωνήστε μαζί μας παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία, όπως ονόματα, διαδικτυακές ταυτότητες και τοποθεσίες», αναφέρει στην ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

To FBI επιβεβαίωσε ότι ο προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κας Πατέλ παραβιάστηκε από μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν. Μια ομάδα, γνωστή ως Ομάδα Χάκερ Handala, δημοσίευσε την Παρασκευή στον ιστότοπό της το βιογραφικό του Πατέλ και φωτογραφίες του, μαζί με μια δήλωση που αναφέρει: «Αυτό είναι μόνο η αρχή μας.»

Το FBI δήλωσε ότι είχε γνώση της ύπαρξης «κακόβουλων παραγόντων» που στοχεύουν τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πατέλ. «Οι εν λόγω πληροφορίες είναι ιστορικού χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνουν κυβερνητικές πληροφορίες», σημείωσε το FBI.

Σύμφωνα με αναφορές, και το 2024 οι προσωπικές επικοινωνίες του Κας Πατέλ είχαν και πάλι παραβιαστεί μήνες πριν του δοθεί το τιμόνι του FBI.

