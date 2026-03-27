Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

«Σήμερα, για ακόμη μία φορά, ο κόσμος έγινε μάρτυρας της κατάρρευσης των λεγόμενων θρύλων ασφαλείας της Αμερικής», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Ιρανοί χάκερ

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, υπέστη κυβερνοεπίθεση από την ομάδα Handala Hack Team που συνδέεται με το Ιράν, με διαρροή προσωπικών emails και φωτογραφιών.
  • Η διαρροή περιλαμβάνει υλικό από την περίοδο 2010
  • 2019 και αποκαλύπτει προσωπικές στιγμές του Πατέλ, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την έκταση της παραβίασης.
  • Οι χάκερ χλεύασαν την ασφάλεια του FBI, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματά του κατέρρευσαν μέσα σε λίγες ώρες, και αμφισβήτησαν την προστασία των κρατικών στελεχών.
  • Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε την παραβίαση των emails του Πατέλ, χωρίς να ανακοινώσει λεπτομέρειες για τις συνέπειες.
  • Η επίθεση συνδέεται με την αυξανόμενη ένταση ΗΠΑ
  • Ιράν και αντανακλά μια νέα φάση ψηφιακού πολέμου με στόχους πρόσωπα
  • κλειδιά της κρατικής μηχανής.
Σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας φαίνεται να πλήττει την κορυφή της αμερικανικής επιβολής του νόμου, καθώς ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης από χάκερ που συνδέονται με το Ιράν, με αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών emails και φωτογραφιών του στο διαδίκτυο.

Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη, γνωστή ως Handala Hack Team, ανακοίνωσε την επιτυχία της επίθεσης με προκλητικό τόνο, δηλώνοντας ότι ο Πατέλ «βρίσκεται πλέον στη λίστα των επιτυχώς χακαρισμένων στόχων». Το υλικό που δημοσιεύθηκε φαίνεται να περιλαμβάνει προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία που εκτείνεται σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας, από το 2010 έως το 2019.

Εικόνες από προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο

Ανάμεσα στα αρχεία που διέρρευσαν, ξεχωρίζουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον Πατέλ σε στιγμές χαλάρωσης και ιδιωτικής ζωής. Σε κάποιες από αυτές εμφανίζεται σε διακοπές στην Κούβα, να κρατά πούρο, να κάθεται χαλαρά σε καρέκλα ή να ποζάρει δίπλα σε ένα μεγάλο μπουκάλι ρούμι Havana Club. Σε άλλες φωτογραφίες, ο διευθυντής του FBI απεικονίζεται δίπλα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο, καθώς και μπροστά από ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα.

Το υλικό περιλαμβάνει επίσης εικόνες από μπαρ στο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, αλλά και από επαγγελματικούς χώρους που εκτιμάται ότι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον. Η διαρροή τέτοιου είδους προσωπικού περιεχομένου εντείνει τις ανησυχίες για το εύρος της παραβίασης.

Ειρωνικά μηνύματα και ευθείες προκλήσεις

Οι χάκερ συνόδευσαν τη διαρροή με ένα εκτενές μήνυμα, στο οποίο χλευάζουν ανοιχτά τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας. «Σήμερα, για ακόμη μία φορά, ο κόσμος έγινε μάρτυρας της κατάρρευσης των λεγόμενων θρύλων ασφαλείας της Αμερικής», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα, η ομάδα επιτίθεται ευθέως στο FBI, υποστηρίζοντας ότι τα «αδιαπέραστα» συστήματά του κατέρρευσαν μέσα σε λίγες ώρες. «Αυτή είναι η ασφάλεια για την οποία καυχιέται η αμερικανική κυβέρνηση; Αυτός είναι ο κυβερνογίγαντας που πιστεύει ότι με απειλές και δωροδοκίες μπορεί να φιμώσει τη φωνή της αντίστασης;», σημειώνουν.

Το μήνυμα καταλήγει με μια ακόμη πιο αιχμηρή διατύπωση: «Το FBI είναι απλώς ένα όνομα και πίσω από αυτό δεν υπάρχει πραγματική ασφάλεια. Αν ο ίδιος ο διευθυντής του μπορεί να παραβιαστεί τόσο εύκολα, τι μπορεί να περιμένει κανείς για τους υπόλοιπους υπαλλήλους;».

Επιβεβαίωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Αξιωματούχος του Department of Justice επιβεβαίωσε ότι τα emails του Πατέλ έχουν πράγματι παραβιαστεί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή τις συνέπειες της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση Gmail που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Πατέλ έχει εμφανιστεί και σε παλαιότερες διαρροές δεδομένων.

Το FBI μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει επίσημη απάντηση, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια των ανώτατων στελεχών του.

Ποιοι είναι οι Handala Hack Team

Η ομάδα Handala αυτοπροσδιορίζεται ως φιλοπαλαιστινιακή «ομάδα ακτιβιστών», ωστόσο ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκτιμούν ότι λειτουργεί ως προκάλυμμα για κρατικούς μηχανισμούς του Ιράν. Το όνομά της έχει εμπλακεί και σε άλλες επιθέσεις υψηλού προφίλ το τελευταίο διάστημα.

Πρόσφατα, η ίδια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker, με έδρα το Μίσιγκαν. Η επίθεση αυτή θεωρήθηκε από αναλυτές ως αντίποινα για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα σε στόχους του Ιράν.

Κλιμάκωση εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Η συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι η δράση τους συνδέεται με στρατιωτικό πλήγμα – πιθανότατα αμερικανικό – που έπληξε σχολείο και οδήγησε στον θάνατο Ιρανών μαθητών, στην αρχή της σύγκρουσης.

Τόσο το FBI όσο και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενα αντίποινα στον κυβερνοχώρο, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το περιστατικό με τον Κας Πατέλ έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους για μια νέα φάση «αόρατου πολέμου», όπου τα πεδία σύγκρουσης μεταφέρονται από το έδαφος στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχους πλέον όχι μόνο υποδομές αλλά και πρόσωπα-κλειδιά της κρατικής μηχανής.

