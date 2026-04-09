Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες το συντομότερο δυνατό» με τον Λίβανο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Εκτιμάμε την έκκληση που απηύθυνε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού», κατέληξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

The negotiations will focus on the disarmament of Hezbollah and the establishing of peaceful relations between Israel and Lebanon.



Israel appreciates the call made today by the Prime Minister of Lebanon to demilitarize Beirut.



2/2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία με τον Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις (σ.σ. για κατάπαυση του πυρός) με τη κυβέρνηση του Λιβάνου θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Axios, το Τελ Αβίβ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ και την Βηρυτό θα εκπροσωπήσει η πρέσβης του Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου προανήγγειλε συνέχεια των χτυπημάτων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», είχε γράψει στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα «X».

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πρόεδρος Λιβάνου: Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι εχει υποβληθεί πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και έχουν ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν τύχει «θετικής ανταπόκρισης».

«Η μόνη λύση για την τρέχουσα κατάσταση στο Λίβανο είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», δήλωσε.

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκλιπαρεί για κατάπαυση πυρός

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή μεγάλη σειρά επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο και ότι η οργάνωση «ικετεύει για κατάπαυση του πυρός».

«Η επιχείρηση "Αιώνιο Σκότος" αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την έκπληκτη και μπερδεμένη από το βάθος της διείσδυσης και την κλίμακα της επίθεσης», δήλωσε ο Κατζ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, την οποία επικαλείται ο ιστότοπος Times of Israel.

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό των εξοντωθέντων σε αυτή την εκστρατεία σε πάνω από 1.400», λέει.

Ο Κατζ αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ «επιζητά κατάπαυση του πυρός, ενώ και οι Ιρανοί υποστηρικτές της ασκούν πίεση και εκτοξεύουν απειλές, φοβούμενοι σοβαρά ότι το Ισραήλ θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ».

«Ο IDF είναι προετοιμασμένος και έτοιμος να αναλάβει δράση με τη χρήση βίας, αν το Ιράν επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ», είπε και ανέφερε πως ο IDF θέλει να δημιουργήσει μια νέα «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο.

Ιράν: Παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ.

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο Χ και συνέχισε:

«Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στο Λίβανο».

