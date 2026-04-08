Νετανιάχου για την εκεχειρία: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν μας αιφνιδίασαν οι ΗΠΑ

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει ακόμη στόχους να ολοκληρώσει και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες ανά πάσα στιγμή, με το «δάχτυλο στη σκανδάλη».
  • Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιτεύχθηκε σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ και δεν τους αιφνιδίασε η συμφωνία.
  • Η Τεχεράνη εισέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ενώ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, έχοντας παραιτηθεί από βασικές απαιτήσεις.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε τη στενή συνεργασία και φιλία του με τον Τραμπ, που αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής.
  • Το Ισραήλ έχει υπονομεύσει το καθεστώς του Ιράν, καταστρέφοντας τη μηχανή πυραύλων, τις πηγές χρηματοδότησης και στρατιωτικές υποδομές, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει στόχος για νέες μάχες ή συμφωνία.
Το Ισραήλ «έχει περισσότερους στόχους να ολοκληρώσει», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Θα τους επιτύχουμε είτε μέσω συμφωνίας, είτε μέσω ανανέωσης των εχθροπραξιών», εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Επιπλέον προειδοποίησε ότι το Ισραήλ, «είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες ανά πάσα στιγμή. Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη».

Επέμεινε ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επιτεύχθηκε «σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ». «Δεν μας αιφνιδίασαν την τελευταία στιγμή», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Τόνισε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της εκστρατείας. Είναι ένα στάδιο στην επίτευξη όλων των στόχων της εκστρατείας».

Επισήμανε ότι η Τεχεράνη εισέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ενώ είναι πιο αδύναμη από ποτέ και ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ αφού παραιτήθηκε από όλες τις απαιτήσεις της: την άρση των κυρώσεων, τις αποζημιώσεις, το μόνιμο τέλος του πολέμου και την εκεχειρία στο Λίβανο.

«Συνομιλώ καθημερινά με τον Τραμπ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ μιλούν καθημερινά και γελούν με τις αναφορές ότι υπάρχει ένταση στη σχέση τους.

Στις δηλώσεις του αποκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο «Πρόεδρο Τραμπ, Ντόναλντ, φίλε μου» και τον ευχαρίστησε για «την ηγεσία σου και τη φιλία σου». Σημείωσε ότι η στενή φιλία τους «αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Όπως υποστήριξε ο ίδιος και ο Τραμπ πήγαν μαζί στον πόλεμο για να εξαλείψουν μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. «Αυτή την αποστολή, την εκτελούμε. Την εκτελούμε βήμα προς βήμα, στόχο προς στόχο», είπε.

Αν το Ισραήλ δεν είχε ξεκινήσει τις δύο επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον περασμένο χρόνο το Ιράν «θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο εδώ και καιρό», σημείωσε.

Παράλληλα ανέφερε ότι το Ισραήλ «υπονόμευσε τα θεμέλια» του καθεστώτος του Ιράν. Αναφορικά με τα επιτεύγματα του πολέμου, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε τη «μηχανή πυραύλων» του Ιράν αφού δεν μπορεί να κατασκευάσει νέους πυραύλους και το απόθεμά του σε πυραύλους μειώνεται.

Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ο Νετανιάχου τόνισε ότι όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα απομακρυνθεί από τη χώρα, «είτε μέσω συμφωνίας, είτε με νέες μάχες».

Επίσης είπε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε τις πηγές χρηματοδότησης των Φρουρών της Επανάστασης. Η εκστρατεία κατέστρεψε το ναυτικό του Ιράν, τις βάσεις πυραύλων, τα στρατιωτικά αεροσκάφη και τα κέντρα διοίκησης. «Χτυπήσαμε σκληρά τον μηχανισμό καταστολής του καθεστώτος», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

