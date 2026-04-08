Λευκός Οίκος: Το Μεγάλο Σάββατο ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν

Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt μιλάει με δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου James Brady στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών με το Ιράν θα ξεκινήσει το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τις αναφορές ότι το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ «εντελώς απαράδεκτες». Πρόσθεσε ότι σήμερα παρατηρήθηκε «αύξηση της κυκλοφορίας» στα Στενά και ο Τραμπ αναμένει να «ανοίξει ξανά αμέσως».

«Αυτή είναι η προσδοκία του, του έχει μεταφερθεί ιδιωτικά... αυτές οι δημόσιες αναφορές είναι ψευδείς», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Drone στοχοθέτησε έναν μεγάλο πετρελαιαγωγό παρά την εκεχειρία

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Παραβιάστηκαν τρεις ρήτρες της συμφωνίας - Η κατάπαυση του πυρός «δεν είναι λογική»

21:41ΥΓΕΙΑ

Μπορεί ένα ισχυρότερο εμβόλιο γρίπης να γίνει ασπίδα και για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0: Η μάχη του Περιστερίου δεν είχε νικητή

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για την εκεχειρία: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν μας αιφνιδίασαν οι ΗΠΑ

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιμένει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τον Λίβανο - Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το Μεγάλο Σάββατο ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν

20:49LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Άννα Πρέλεβιτς: «Πριν μείνω έγκυος, είχα μία αποβολή, ήταν η χειρότερη στιγμή»

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Με την Μπαρτσελόνα παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ στη σεζόν» - Αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ

20:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Κόλαση επί γης» στον Λίβανο - Τελεσίγραφο από Ιράν για την εκεχειρία - Ο Νετανιάχου επιμένει - «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο CNNi: Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τι πραγματικά πίστευε ο στενός κύκλος του Τραμπ και η CIA - Το παρασκήνιο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Κόλαση επί γης» στον Λίβανο - Τελεσίγραφο από Ιράν για την εκεχειρία - Ο Νετανιάχου επιμένει - «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή»

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για την εκεχειρία: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη - Δεν μας αιφνιδίασαν οι ΗΠΑ

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ