Λευκός Οίκος: Το Μεγάλο Σάββατο ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt μιλάει με δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου James Brady στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών με το Ιράν θα ξεκινήσει το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τις αναφορές ότι το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ «εντελώς απαράδεκτες». Πρόσθεσε ότι σήμερα παρατηρήθηκε «αύξηση της κυκλοφορίας» στα Στενά και ο Τραμπ αναμένει να «ανοίξει ξανά αμέσως».

«Αυτή είναι η προσδοκία του, του έχει μεταφερθεί ιδιωτικά... αυτές οι δημόσιες αναφορές είναι ψευδείς», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

