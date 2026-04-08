Ιράν: Επιμένει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τον Λίβανο - Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Επιμένει η Τεχεράνη ότι η συμφωνία εκεχειρίας περιλαμβάνει την κατάπαυση πυρός και στον Λίβανο.

Με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι «οι όροι της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σαφείς και ρητοί: οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν — εκεχειρία ή συνέχιση του πολέμου μέσω του Ισραήλ. Δεν μπορούν να έχουν και τα δύο».

«Ο κόσμος παρακολουθεί τις σφαγές στο Λίβανο. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ, και ο κόσμος παρακολουθεί αν θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», ανέφερε ο Αραγτσί.

Μάλιστα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναδημοσιεύει την ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού με την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας. Σε αυτή ο Σαμπάζ Σαρίφ τόνισε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν «σε άμεση εκεχειρία παντού συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου».

Να σημειωθεί ότι σήμερα το Ισραήλ διεξάγει σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο καθώς δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ.

