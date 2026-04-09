Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του», ανέφερε σε νέο μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, το οποίο μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Εσείς, ο ηρωικός λαός του Ιράν, ήσασταν οι αποφασιστικοί νικητές σε αυτό το πεδίο μάχης», συνέχισε, ενώ τόνισε ότι: «Το Ιράν βρίσκεται σήμερα στην αυγή της μεταμόρφωσής του σε μεγάλη δύναμη. Παρά τις ζημιές και τα πλήγματα που μας προκάλεσε ο εχθρός, οι ένοπλες δυνάμεις μας μετέτρεψαν τον πόλεμο σε μια μεγάλη νίκη».

Ο Χαμενεϊ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την δήλωση, ότι το «Ιράν εξακολουθεί να περιμένει μια κατάλληλη αντίδραση από τους νότιους γείτονές του, ώστε να μπορέσει να τους δείξει την αδελφότητά τους», ενώ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα επιδιώξει αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον του και θα οδηγήσει τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ σε μια νέα φάση».

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, δήλωσε ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει τους δρόμους, «παρά τις διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να εκδικηθεί για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του και για το αίμα των μαρτύρων μας», κατέληξε.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στο Λίβανο

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ.

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο Χ και συνέχισε:

«Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στο Λίβανο».

Αραγτσί: Μια εκεχειρία σε ολόκληρη την περιοχή, θα επιτάχυνε τη φυλάκισή του Νετανιάχου

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργό, λίγη ώρα αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες το συντομότερο δυνατό» με τον Λίβανο.

«Η ποινική δίκη του Νετανιάχου συνεχίζεται την Κυριακή. Μια εκεχειρία σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα επιτάχυνε τη φυλάκισή του», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο «Χ».

Και συνέχισε: «Αν οι ΗΠΑ επιθυμούν να καταστρέψουν την οικονομία τους επιτρέποντας στον Νετανιάχου να σκοτώσει τη διπλωματία, αυτή θα είναι τελικά η επιλογή τους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο».

Netanyahu's criminal trial resumes on Sun. A region-wide ceasefire, incl in Lebanon, would hasten his jailing.



If the U S. wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy, that would ultimately be its choice. We think that would be dumb but are prepared for it. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 9, 2026

