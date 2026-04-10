Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

Τα βίντεο με την υπογραφή Ιρανών, έχουν κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο, και στα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται χαρακτήρες Lego για να τρολάρουν τους δυτικούς ηγέτες.

Πίσω από αυτά τα κλιπ βρίσκεται η Explosive Media, μια ομάδα Ιρανών δημιουργών περιεχομένου, που ισχυρίζεται ότι το κανάλι της αφαιρέθηκε από το YouTube.

Η ομάδα χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργεί βίντεο Lego που τρολάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ και προωθούν το ιρανικό αφήγημα.

His blood will carve its own path,

And unleash a storm...



"Path of Blood"

Our New Lego-style animation pic.twitter.com/spwzWawaMr — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 9, 2026

Την Παρασκευή, η Explosive Media δήλωσε ότι το κανάλι της ανεστάλη από το YouTube, φαινομενικά επειδή τα βίντεο Lego θεωρήθηκαν με κάποιο τρόπο «βίαιο περιεχόμενο».

Η απαγόρευση του YouTube ήρθε λίγες ώρες αφότου το τελευταίο βίντεο αυτό που αναφέρει για τον Ντόναλντ Τραμπ και την υποτιθέμενη σύνδεσή του με τα αρχεία Έπσταϊν μέσω ενός ραπ τραγουδιού — συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το κανάλι μας στο YouTube μόλις κατέβηκε ξανά λόγω βίαιου περιεχομένου. Σοβαρά τώρα! Είναι τα κινούμενα σχέδια τύπου LEGO όντως βίαια;» ήταν το ερώτημα που έθεσε η Explosive Media στο X.

Our YouTube channel just got taken down again for “violent content.”



Seriously! are our LEGO-style animations actually violent? — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 9, 2026

Δεν είναι σαφές γιατί το YouTube μπορεί να θεώρησε «βίαιο» το περιεχόμενο, ωστόσο ως μία εκδοχή επισημαίνεται ότι τα βίντεο προωθούν μια αφήγηση που μπορεί να μην βασίζεται σε γεγονότα.

Το Ιράν είχε πρόσφατα απειλήσει τεχνολογικούς κολοσσούς να χτυπήσει τα γραφεία τους στις χώρες του Κόλπου.

Τα βίντεο Lego παραμένουν διαθέσιμα και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Explosive Media αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ιρανική κυβέρνηση, αλλά οι επικριτές της την έχουν συνδέσει με φιλοϊρανικές αφηγήσεις. Οι δημιουργοί φαίνεται να έχουν βαθιά κατανόηση του διαδικτύου και της αμερικανικής κουλτούρας με τα βίντεό τους να έχουν σημαντική απήχηση και στις ΗΠΑ.