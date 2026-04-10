Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

Η απαγόρευση αποδίδεται σε βίαιο περιεχόμενο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το YouTube απαγόρευσε το κανάλι της Explosive Media, μιας ομάδας Ιρανών δημιουργών που χρησιμοποιούσαν βίντεο Lego για να τρολάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η απαγόρευση βασίστηκε στην υπόθεση ότι τα βίντεο περιείχαν «βίαιο περιεχόμενο», αν και η ομάδα αμφισβητεί αυτήν την κατηγορία.
  • Τα βίντεο Lego προωθούν ένα φιλοϊρανικό αφήγημα και συνδέουν τον Τραμπ με τα αρχεία Έπσταϊν μέσω ραπ τραγουδιού.
  • Η Explosive Media αρνείται σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση, αλλά επικριτές την συνδέουν με φιλοϊρανικές αφηγήσεις.
  • Τα βίντεο παραμένουν διαθέσιμα σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρά την απαγόρευση από το YouTube.
Τα βίντεο με την υπογραφή Ιρανών, έχουν κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο, και στα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται χαρακτήρες Lego για να τρολάρουν τους δυτικούς ηγέτες.

Πίσω από αυτά τα κλιπ βρίσκεται η Explosive Media, μια ομάδα Ιρανών δημιουργών περιεχομένου, που ισχυρίζεται ότι το κανάλι της αφαιρέθηκε από το YouTube.

Η ομάδα χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργεί βίντεο Lego που τρολάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ και προωθούν το ιρανικό αφήγημα.

Την Παρασκευή, η Explosive Media δήλωσε ότι το κανάλι της ανεστάλη από το YouTube, φαινομενικά επειδή τα βίντεο Lego θεωρήθηκαν με κάποιο τρόπο «βίαιο περιεχόμενο».

Η απαγόρευση του YouTube ήρθε λίγες ώρες αφότου το τελευταίο βίντεο αυτό που αναφέρει για τον Ντόναλντ Τραμπ και την υποτιθέμενη σύνδεσή του με τα αρχεία Έπσταϊν μέσω ενός ραπ τραγουδιού — συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το κανάλι μας στο YouTube μόλις κατέβηκε ξανά λόγω βίαιου περιεχομένου. Σοβαρά τώρα! Είναι τα κινούμενα σχέδια τύπου LEGO όντως βίαια;» ήταν το ερώτημα που έθεσε η Explosive Media στο X.

Δεν είναι σαφές γιατί το YouTube μπορεί να θεώρησε «βίαιο» το περιεχόμενο, ωστόσο ως μία εκδοχή επισημαίνεται ότι τα βίντεο προωθούν μια αφήγηση που μπορεί να μην βασίζεται σε γεγονότα.

Το Ιράν είχε πρόσφατα απειλήσει τεχνολογικούς κολοσσούς να χτυπήσει τα γραφεία τους στις χώρες του Κόλπου.

Τα βίντεο Lego παραμένουν διαθέσιμα και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Explosive Media αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ιρανική κυβέρνηση, αλλά οι επικριτές της την έχουν συνδέσει με φιλοϊρανικές αφηγήσεις. Οι δημιουργοί φαίνεται να έχουν βαθιά κατανόηση του διαδικτύου και της αμερικανικής κουλτούρας με τα βίντεό τους να έχουν σημαντική απήχηση και στις ΗΠΑ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

13:48LIFESTYLE

Πασχαλινή απόδραση στην Τήνο για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

12:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού: Μια σιωπηλή συμφωνία για τους «gringo»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ