«Το Ισραηλ είναι κατάρα για την ανθρωπότητα» - Η ανάρτηση που «έβαλε φωτιά» στο Τελ Αβίβ

Σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ χαρακτήρισε την Πέμπτη το Ισραήλ «κακό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα» για την επίθεσή του στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, ο Ασίφ ισχυρίστηκε ότι καθώς «βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ, στον Λίβανο διαπράττεται γενοκτονία». «Αθώοι πολίτες δολοφονούνται από το Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα, μετά στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο, η αιματοχυσία συνεχίζεται αμείωτη. Ελπίζω και προσεύχομαι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το κράτος-καρκίνωμα σε παλαιστινιακή γη να απαλλαγούν από τους Ευρωπαίους Εβραίους που θα καούν στην κόλαση», πρόσθεσε ο Ασίφ.

O Πακιστανός υπουργός Άμυνας AP

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την έκκληση του υπουργού Άμυνας του Πακιστάν για την εξόντωση του Ισραήλ «εξωφρενική». «Αυτή δεν είναι μια δήλωση που μπορεί να γίνει ανεκτή από οποιαδήποτε κυβέρνηση, ειδικά όχι από μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι είναι ουδέτερος διαιτητής για την ειρήνη», δημοσίευσε το γραφείο του στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, επέπληξε επίσης δημόσια την ηγεσία του Πακιστάν, σηματοδοτώντας μια σπάνια άμεση διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ δύο εθνών που δεν διατηρούν επίσημους δεσμούς.

Ο Σαάρ καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «κατάφωρες αντισημιτικές συκοφαντίες αίματος» και προειδοποίησε ότι ο χαρακτηρισμός του Ισραήλ ως «καρκινώματος ουσιαστικά συνεπάγεται την καταστροφή του. Είπε ότι το Ισραήλ θα «αμυνθεί ενάντια σε τρομοκράτες που ορκίζονται την καταστροφή του», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία το Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τη ρητορική που προέρχεται από την Ισλαμαμπάντ.

Israel views very gravely these blatant antisemitic blood libels from a government claiming to “mediate peace”.

Calling the Jewish state “cancerous” is effectively calling for its annihilation.

Israel will defend itself against terrorists who vow its destruction. https://t.co/CCMveNi9Qu — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 9, 2026

Η ισραηλινή αντίδραση ακολουθεί μια αλυσίδα εξελίξεων που ξεκίνησε με την έντονη καταδίκη από το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών στον Λίβανο . Ακολούθησαν τα εμπρηστικά σχόλια του Ασίφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία και στη συνέχεια διέγραψε, μετά από τις έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Η απόφαση του Ισραηλινού ηγέτη να απαντήσει δημόσια αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη απόκλιση από την πρακτική του παρελθόντος, καθώς το Τελ Αβίβ ιστορικά απέφευγε την άμεση επαφή με το Πακιστάν ελλείψει διπλωματικών σχέσεων, λένε αναλυτές. Η δυσπιστία του Ισραήλ απέναντι στον ρόλο του Πακιστάν σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαμεσολάβησης έχει εκφραστεί και στο παρελθόν.

Ο Ρουβέν Αζάρ , απεσταλμένος του Ισραήλ στην Ινδία, δήλωσε στο NDTV χθες ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί το Πακιστάν αξιόπιστο ενδιάμεσο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου, όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον ισραηλινών πόλεων για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Τα σφοδρότερα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο από την είσοδο της Χεζμπολάχ στον πόλεμο σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους την Τετάρτη, κλονίζοντας την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης λιγότερο από 48 ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ.