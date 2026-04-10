Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει Αμερικανούς κρατούμενους

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους πολίτες του που κρατούνται στη χώρα κατά τη διάρκεια των αυριανών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Washington Post, η οποία επικαλείται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια.

Το αίτημα για την απελευθέρωση των Αμερικανών ενδέχεται να καθυστερήσει, εάν οι συνομιλίες μεταξύ της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν αποδειχθούν δύσκολες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η απελευθέρωση ή η ανταλλαγή κρατουμένων πολιτών δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο πρότεινε το Ιράν, δημοσιοποιήθηκε από τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ και απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ τόνισε ότι το σχέδιο που δημοσιοποίησε το Ιράν ήταν «πολύ διαφορετικό» από αυτό που μετέφεραν ιδιωτικά οι Ιρανοί αξιωματούχοι στον Τραμπ.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη συναντώνται στο Πακιστάν το Μεγάλο Σάββατο για τις συνομιλίες, αφού συμφώνησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια υπό όρους εκεχειρία δύο εβδομάδων.

