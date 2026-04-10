Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε κρίσιμος αγωγός από το Ιράν

Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, έπληξαν τον μοναδικό αγωγό της χώρας που εξάγει πετρέλαιο μέσω των τερματικών σταθμών της Ερυθράς Θάλασσας.

Η απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ έχει δώσει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ροή πετρελαίου.

Ο αγωγός – ο οποίος μπορεί να μεταφέρει σημαντικό μέρος του πετρελαίου του βασιλείου στις διεθνείς αγορές – εκτείνεται από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας στα ανατολικά της χώρας έως το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας εντελώς τα Στενά του Ορμούζ.

Το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας ανέφερε ότι η επίθεση οδήγησε σε απώλεια περίπου 700.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από τον όγκο που αντλείται μέσω του αγωγού.

«Αν συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις, θα υπάρξουν ελλείψεις εφοδιασμού και θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάκαμψης, επηρεάζοντας την ασφάλεια εξαρτώμενων χωρών και συμβάλλοντας στην αυξημένη αστάθεια στις αγορές πετρελαίου», ανέφερε το πρακτορείο.

